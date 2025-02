Rodrigo Paz afirma que no existe modo en que lo aparten de la carrera electoral

El senador y precandidato presidencial asevera que está firme en sun campaña pese a la imputación y que no debe imponerse ‘la verdad del poder, sino el poder de la verdad’.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) y precandidato presidencial, Rodrigo Paz afirmó que no existe la manera en que sus detractores puedan apartarlo de la carretera electoral; además de considerar político el inicio del proceso judicial en su contra por la construcción del puente ‘4 de julio’, construido en la ciudad de Tarija cuando fungía como alcalde municipal, acusado de los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El caso fue derivado por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, que debe disponer fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. El proyecto vial fue adjudicado en la gestión de Paz al frente de la comuna por un monto que sobrepasa los Bs 73 millones a una empresa que, supuestamente, construía el puente en un lugar no adecuado sobre el río Guadalquivir en 2018, contrato que fue rescindido en 2018.

Foto: captura pantalla

“Ahora se han inventado que el puente no está en su lugar, que no debería ser ahí; en Tarija se tenían que construir tres puentes, uno en el norte, otro en el centro de la ciudad para suplir al viejo puente San Martín y otro en el sur de la ciudad. Se empezó a ubicar los puntos para estos puentes fue en la gestión del alcalde anterior a mi gestión; entonces, viene la ubicación del puente antes de mi gestión; (…) yo no acabo el puente, viene el Covid, no se acaba y el actual alcalde termina el puente”, puntualizó.

En consecuencia, objetó que, habiendo participado tres alcaldes en el proceso de entrega de esa infraestructura vial solamente se lo procese a él en un claro acto de terrorismo político con la finalidad de aislarlo de la carrera electoral, porque no existió daño económico en la construcción de ese paso a desnivel y sacan de la manga una imputación por su ubicación, pese a que está en funcionamiento y es utilizado por miles de vehículos, personas y hasta bicicletas cada día.

Foto: captura pantalla

“No tengo miedo al proceso, con Evo Morales enfrenté 16 procesos y con este gobierno estoy enfrentando este cuarto proceso; esta es la forma en cómo ellos generan el terrorismo político de Estado y esto hay que tener la capacidad de aguantar; da pena por la familia, porque hay un terrorismo político en las redes sociales que afecta a tu familia y a tu entorno, pero no hay temor, el actual presidente y el expresidente nunca más van a ser presidentes, porque el país ha decidido que nunca más lo sean”, aseveró.

El precandidato de la agrupación ciudadana ‘Primero la Gente’ aseguró que esta arremetida en su contra no hará que desista de su proyecto de renovación política para transformar el país, además de reiterar que no existe la manera en que puedan alejarlo de su intención de participar en las elecciones generales del 17 de agosto, ya que se debe iniciar el Bicentenario de fundación del país con institucionalidad, una economía saneada; pero, sobre todo, con la restitución de las libertades políticos y la eliminación de la persecución a los adversarios.

Foto: captura pantalla

“Uno es terco con las cosas que le hacen bien a la gente aún a costa de que algunos liderazgos que no quieren la renovación te dan duro, desde el gobierno y la oposición, pero no vamos a cambiar nuestra forma de ser, porque es con la gente que se gobierna; con la gente es que se elige gobierno y se construye futuro; si yo me retiro es como rendirme ante la mentira, pero la verdad debe estar ante todo; pero no la verdad del poder, sino el poder de la verdad”, sentenció.

Paz aseguró que la mayoría de la población espera propuestas y en ese sentido resaltó que una de las iniciativas asumida como uno de sus ejes de campaña es acabar con el ‘Estado tranca’, que destina inmensas cantidades de dinero al sostenimiento del aparato estatal y a empresas deficitarias; por ello, dijo, es que se le abrió el proceso con la finalidad de acallarlo, pero ratificó que continuará en su intención de derrotar ‘a lo que genera hambre en el país’.

Foto: captura pantalla

“Hay que obligar a todos los candidatos a que debatan con las propuestas no para insultar, sino para proponer, para que la gente pueda elegir cuál es la mejor propuesta, porque millonarios del Chapare y de la oposición ponen sus gigantografías cada gigantografía son cuarenta salarios mínimos y hay entre 250 y 300 gigantografías en el país; cuántos millones de dólares están gastando solo para que su nombre aparezca; pero, lo que interesa es que Bolivia pueda elegir el mejor proyecto alternativo a los 20 años de este gobierno”, remarcó.