Sectores sociales afines a Evo Morales se reúnen en la plaza Abaroa para la renuncia colectiva al MAS

Representantes de diferentes organizaciones se hacen presentes en el TSE para llenar el formulario personal de renuncia a ese partido político

eju.tv / Videos: Red América TV – Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Representantes de sectores sociales se reúnen en la plaza Abaroa con la intención de presentar una renuncia colectiva al Movimiento al Socialismo (MAS) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), habida cuenta que su líder Evo Morales Ayma anunció la pasada semana una alianza con el Frente para la Victoria (FPV), sigla con la que pretende participar en las elecciones nacionales de agosto venidero, pese a la inhabilitación que tiene para el efecto debido a la sentencia constitucional 1010/2023.

Natividad Mamani, dirigente de la la Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias del Radio Urbano y Suburbano (Fesucarusu), anunció que varias personas de diferentes provincias de La Paz llegarán hasta ese sitio para sumarse a este acto de renuncia al instrumento político que pasó a poder de las filas arcistas a la cabeza del dirigente campesino de Cochabamba, Grover García; asimismo, afirmó que el FPV a la cabeza de Morales triunfará en los comicios del 17 de agosto de este año.

“Adiós, Lucho traidor, hasta nunca, a nosotros nos duele dejar hoy nuestras polleras azules, nuestras chamarras y gorras azules, vamos a renunciar millones, todos los días vamos a estar aquí renunciando a la Corte Electoral (Tribunal Supremo Electoral), nosotros no tenemos miedo y nos estamos yendo con la frente en alto; adiós a nuestra bandera azul”, señaló la representante de las mujeres del sector provincial de La Paz, quien rememoró además que fue militante del MAS desde su fundación.

Similar situación de Lázaro Quispe, dirigente de El Alto, quien se dio cita ante el TSE, ya que tiene quince años de militancia en el partido azul, y afirmó que, como fiel seguidor de Morales presentó su formulario de renuncia, porque la actual dirigencia ya no representa al proceso de cambio instaurado por el exmandatario; asimismo, estimó que una gran mayoría de los cientos de miles de militantes de esa sigla política que hay en esa urbe tomarán la misma determinación porque se identifican con el líder cocalero.

“El MAS siempre gababa con el 60 o 70 por ciento en El Alto en apoyo al hermano Evo, no al traidor de Arce Catacora, porque nos ha robado la sigla, duele porque era masista, pero soy evista y así como yo, vamos a renunciar varios evistas de corazón, si yo no renuncio quiere decir que estoy apoyando a Arce o a Choquehuanca; los que somos evistas vamos a apoyar al Frente por la Victoria y a nuestro hermano Evo Morales a nivel nacional”, aseveró.

En tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Interculturales de Bolivia (Csciob) del ala evista, Enrique Mamani, reiteró que con la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de avalar el congreso del ala arcista de mayo del año pasado en el que se eligió a una nueva directiva a la cabeza de Grover García, se consolidó el robo del instrumento político a los dueños originales que son las organizaciones que respaldan a Evo Morales.

“Para nosotros, la sigla del MAS – IPSP ha sido robado a las organizaciones sociales, pero, si bien ha sido robado la sigla, pero no nos han podido robar lo que es el instrumento político que representa a las organizaciones sociales, a quienes vivimos en el campo, que vivimos del agro; pero esas personas son malagradecidas, porque no saben respetar la estructura orgánica, han usurpado la sigla del MAS con personas que no representan al instrumento”, puntualizó.