Subirana afirma que Milei pecó de inocente y promocionó algo que no conocía de cripto

Salame, aclaró que Milei no es el primer presidente que promociona una criptomoneda porque Donald Trump lo hizo dos días antes de ser posesionado como presidente de Estados Unidos.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El pasado viernes, el presidente Javier Milei publicó en ‘X’ un mensaje de apoyo a la criptomoneda $LIBRA para impulsar la economía y emprendimientos de Argentina. Su anuncio generó gran interés y elevó el valor de la cripto a $us 4.000 millones. Sin embargo, en pocas horas, $LIBRA se desplomó tras el retiro de $us 90 millones por un pequeño grupo de billeteras digitales y perdió más del 80% de su capitalización. El presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Fernando Subirana, enfatizó que Milei pecó de inocente y promocionó algo que no conocía.

“Yo creo que no es ilegal (lo que hizo Milei), pero lo que ha sucedido es que él ha promocionado algo que no conocía. La verdad es esa. Yo creo que ha pecado de inocente, hay que decirlo con esas palabras, y, obviamente, ahora le están cobrando facturas”, dijo Subirana en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Semanas atrás, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, aseguró que trabajó con Milei en proyectos de tokenización en Argentina, pero que este lanzamiento no salió como esperaba y negó que se tratara de una estafa. Prometió reinvertir US$100 millones para devolverle liquidez al activo y culpó a Milei por el desplome del token, señalando que su retiro de apoyo generó la pérdida de confianza.

Por su parte, el experto en criptomonedas y blockchain, Galo Salame, aclaró que Milei no es el primer presidente que promociona una criptomoneda porque Donald Trump lo hizo dos días antes de ser posesionado como presidente de Estados Unidos. La diferencia “enorme” entre la promoción de Trump y Milei, es que el norteamericano dijo que su token no es para que inviertas y ganes dinero, sino solo para demostrar apoyo hacia su presidencia, complementó.

“Hay dos temas sospechosos. Que te promocionen y digan que el activo tiene utilidad cuando realmente no tiene, es lo primero. Lo segundo es la rapidez con la que pasa el rug pull (estafadores que atraen inversores para luego abandonarlos) porque estos equipos, que tienen la distribución de un token, sacan la plata de a poco, no en cuestión de 15 minutos. Ahí hace de que todo el mundo se asuste y saque también su plata. Por eso, este fue el rug pull más grande que ha habido en criptos. (…) Los mismos que están dentro del equipo del lanzamiento han dicho que Milei no tenía ni idea, (y que) entiende de blockchain muy poquito”, explicó el experto en criptomonedas.

Tras el colapso de $LIBRA, la oposición argentina presentó denuncias penales contra Milei, acusándolo de integrar una «asociación ilícita» que habría estafado a 40.000 personas, con pérdidas superiores a US$4.000 millones. La jueza María Romilda Servini llevará el caso y analizará posibles delitos como estafa y violación de la Ley de Ética Pública. Además, sectores políticos impulsan un juicio político en el Congreso y la creación de una comisión investigadora. Mientras tanto, el Gobierno negó cualquier vínculo con la criptomoneda y anunció la intervención de la Oficina Anticorrupción para esclarecer la situación.

“(La estafa) ha afectado a mucha gente que ha perdido dinero, pero como se dice, es bajo su propio riesgo. Obviamente es fácil ahora culpar a Milei diciendo ‘yo invertí porque Milei me dijo’. Yo creo que es mentira también porque al final del día el que invierte con esto está especulando”, manifestó el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.

