“Temo por la seguridad de mi hijo”: Padre de Santino pide ayuda para encontrar al niño de 7 años

Identificó a la mujer que aparece con el niño tras su desaparición, se trataría de la madre del pequeño.

Silvia Sanchez







Fuente: Red Uno

Desde el pasado 31 de enero, el padre de Santino Córdoba, busca con desesperación a su hijo de 7 años, el cual fue visto con una mujer que lo llevaba de la mano, según mostraron las cámaras de vigilancia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El padre del niño, reconoció a la mujer e indicaron que se trata de la madre del niño, la cual habría entregado al menor al padre para que se quedará bajo su cuidado, por lo que ahora solicita que lo pueda devolver.

“Es la mamá, la reconozco, es la mamá, no estaba en el país, y ayer estaba por inmigración y no hay ingresos desde 2020, yo pido por favor a la población si ven a mi hijo, me puedan dar datos”, señaló el padre del niño, Eduardo Córdoba.

El padre del niño, pidió ayuda para poder encontrar al menor, asegura que la madre entregó al menor para que esté bajo la tutela de él, debido a que padece de un trastorno de bipolaridad.

“Yo temo por la seguridad de mi hijo, por que ella tiene una enfermedad que es bipolar, entonces yo tengo miedo que a mi hijo lo pueda abandonar en algún lugar, porque un rato está bien y otro rato está mal, y yo tengo miedo que lo deje”, agrega el padre.

Señaló que el cuenta con la custodia de Santino desde hace cuatro años atrás, y que le brindó un poder para mantener la tutela, y aseguró que nunca hizo prohibiciones en cuanto al tema de visitas.

Desde la Policía también activaron la alerta internacional, con la intención de poder encontrarlo.