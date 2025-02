Tras recorrido, cívicos cruceños afirman que el Mutún no está concluido, califican la inauguración de “show político”

El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz indicó que esta situación les deja con “sabor a poco”, que es algo que se mencionó ayer, durante la reunión final con autoridades de la ESM, del que ahora están a la espera del informe final.

eju.tv / Video: DTV

Luego que el Gobierno nacional inauguró oficialmente este lunes por la mañana el Complejo Siderúrgico del Mutún, en el municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz señaló que una comisión realizó la inspección por la factoría y corroboró que no está concluído en su totalidad. En ese sentido, realizaron una solicitud de informe técnico para que desde la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) expliquen las observaciones, por tanto, califican el evento de “show político”.

“Este sábado 22 de febrero hubo una visita de una comisión cívica y técnica a la planta del Mutún, hemos verificado que este inmenso coloso, que es para producción de hierro y vimos que a simple vista que no está totalmente concluida. Solicitamos al presidente de la ESM, Jorge Alvarado, un informe técnico, pero aparentemente estas consultas le generaron molestia”, indicó el segundo vicepresidente electo del Comité Pro Santa Cruz, Dino Franco.

En esta jornada, el presidente Luis Arce inauguró el Complejo Siderúrgico del Mutún, que tiene previsto producir 200.000 toneladas anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón, lo que supone la sustitución de las importaciones de acero en casi un 50% en Bolivia, es decir, unos 200 millones de dólares por año, según datos oficiales.

Al respecto, Franco señaló que todo ese acto público fue un “show político», ya que la factoría no está concluída en un 100%. Aunque tampoco precisó qué observaciones se tiene o qué partes de las plantas no están completas. “La inauguración que se dio en esta jornada es un show político para nosotros, porque luego de las verificaciones que hicimos durante la visita y no está al 100% concluida”.

Indicó que esta situación les deja con “sabor a poco”, que es algo que se mencionó ayer, durante la reunión final con autoridades de la ESM, del que ahora están a la espera del informe final.