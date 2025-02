Tuto Quiroga afirma que la DEA estadounidense retornará al país si es elegido presidente

El exmandatario anuncia que habrá un combate al narcotráfico en coordinación con diferentes países, porque es un delito transnacional, además de no permitir ‘republiquetas’ en el país.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Jorge Tuto Quiroga confirmó que si es elegido presidente del Estado inmediatamente gestionará el retorno de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), para retomar el combate frontal al narcotráfico en el país y sobre todo en la región del trópico de Cochabamba, región dominada por Evo Morales y las seis federaciones de los productores de hoja de coca, donde se producen desde hace varios meses. de forma recurrente, actos de violencia producto del negocio ilícito.

El exmandatario se refirió así a la coyuntura que se vive en esa región en la que Morales se encuentra atrincherado para evitar una orden de aprehensión en su contra y que incluso advierte con que ‘correrá sangre si intentan detenerlo’, a ello se suma la cantidad de hechos delictivos entre secuestros y asesinatos debido a ajustes de cuentas por temas de narcotráfico; en consecuencia, advirtió que, una vez en el gobierno, ‘no habrá republiqueta separatista en el Chapare’.

“Conmigo no va a haber republiquetas separatistas, el estado de derecho y el gobierno van a gobernar en cada centímetro cuadrado (del territorio nacional), me conocen, cuando tuvimos la oportunidad reducimos 80 por ciento de la producción de cocaína, no voy a tolerar ni aceptar republiquetas donde se protege al narcotráfico con violencia, o se busque impunidad, el mal ejemplo de Evo Morales de decir no me interesa la Ley, me vale un cohete el estado de Derecho lleva a que si para él no vale eso y la justicia, no vale para nadie”, refirió.

El exmandatario afirmó que el caos en esa región se debe a que el imperio de la ley no es impuesto por el actual gobierno, sino por el líder de los cocaleros, que es la cusa de la espiral de violencia, porque se viola recurrentemente el estado de Derecho, ya que hasta la fecha las autoridades permiten que el exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) rete a la justicia encaramándose en ese lugar sin que ninguna institución estatal pueda ingresar para hacer cumplir las normas.

“Parte del cambio total que viene en Bolivia es nunca más la impunidad, nunca más la tolerancia con el narcotráfico y no vamos a aceptar la violencia como chantaje para doblegar al Estado con republiquetas como la que estamos viendo ahora y que avergüenzan la imagen de Bolivia tanto como ha avergonzado Evo Morales con su corrupción, con su violación a la Constitución, con su abuso a niñas y con su tolerancia en una pseudo republiqueta narcoindependiente”, enfatizó.

Para el efecto, Quiroga anuncia que hará uso de todos los recurssos que le faculta la Ley con el uso de las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico, porque se debe cortar de raíz el flagelo para evitar que se transforme en una situación similar a la que viven países como México y Colombia en este momento; por ello, se debe poner un alto a los grupos delincuenciales que operan en la región del Chapare cochabambino.

“Yo utilicé Fuerzas Armadas, brigadas de erradicación, diablos rojos, diablos azules y conmigo va a haber la cooperación internacional; primero de los países receptores de la cocaína, Brasil y Argentina; vamos a recurrir a la cooperación de la federal brasileña, de la federal argentina, de la DEA de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, porque este es un negocio transnacional y lo vamos a combatir juntos con toda la cooperación”, puntualizó.

Asimismo, el candidato de la agrupación ‘Libre’ retó nuevamente a Evo Morales a un debate presencial en el Chapare y aseguro que demostrará que no está habilitado para postular a las elecciones. “Evo cuando vamos a debatir, voy al Chapare, dime cuando debatimos en Chapare, voy sin seguridad, te voy a demostrar en tu radio que estás inhabilitado”, dijo, para luego añadir que quien buscará sabotear las elecciones presidenciales de agosto venidero es Evo Morales si es que no es habilitado como candidato.