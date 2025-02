Tuto Quiroga afirma que la legalización de la coca del Chapare incrementó el narcotráfico y la violencia

El exmandatario puntualiza que en su gestión habrá un combate frontal al narcotráfico y se tendrá un país con orden y seguridad.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tras el asesinato del capitán de Policía José Carlos Aldunate, el expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que la creciente inseguridad en el país es el resultado de la ‘decadencia criminal’ promovida por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) con la legalización de la producción de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, la cual es un factor crucial para el incremento de los hechos de violencia y la actividad ilícita del narcotráfico en Bolivia.

Quiroga resaltó la conexión entre la violencia que se registra permanentemente en el país y la producción de coca en el Chapare, elementos que confluyen para que el narcotráfico se haya convertido un problema estructural en el país; reiteró también que la hoja cosechada en la región cochabambina se destina exclusivamente a la cocaína; por ello, los efectos de esa determinación tomada en el gobierno de Evo Morales se ven reflejados en crímenes como el asesinato del oficial de Policía en Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

“Es el espejo de la decadencia criminal en el que ha dejado sumido el Movimiento al Socialismo a nuestro país, hay causalidad, no casualidad en que legalizada la producción de coca del Chapare, que se destina exclusivamente a la cocaína, Ley 906 de marzo de 2017, lo denuncié con dolor, nadie más alzaba la voz; que se ve hoy día, se acribilla gente, se asesina a oficiales policiales cuya labor es proteger a autoridades gubernamentales con asesinatos propios de una serie de sicarios, más los hechos luctuosos que se ven en la Chiquitania”, refirió.

En tan solo 48 horas se registraron dos asesinatos en Santa Cruz y otro similar en Cochabamba, todos por impactos de bala, hechos que, según los expertos, alertan que el crimen organizado sobrepasa la labor de la Policía. El lunes, Rudy Vargas Jiménez, una persona con antecedentes criminales, fue encontrado muerto con marcas de arma de fuego; la pasada jornada, en una hacienda ubicada entre San Rafael y San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, se encontró a tres personas acribilladas. Horas después, un policía fue baleado en la puerta de su casa en la capital oriental.

Foto: captura pantalla

El expresidente también hizo referencia al informe presentado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas sobre la erradicación de coca, quien anunció que el departamento con mayor cantidad de hectáreas de coca eliminada fue Santa Cruz, con 5.416, seguido de Cochabamba con 3.031, La Paz con 1.553 y Beni con una sola hectárea. De las 10.001 hectáreas eliminadas en 2024, el 82% se encontraba en áreas o reservas protegidas y solo el 18% en territorio autorizado. En la oportunidad, reconoció la incapacidad gubernamental de erradicar la coca en Cochabamba.

“Y qué más coincide, que el gobierno sale a anunciar que han erradicado más coca en Santa Cruz que lo que han erradicado en Cochabamba y confiesan que hace más de 200 días no pueden erradicar la coca del Chapare, porque en la republiqueta independiente, allá Evo Morales ha mandado a cerrar las oficinas de control de la producción de coca, no le da la gana de presentarse ante la justicia, se mofa del estado de Derecho y del respeto a las leyes, anda rodeado de gente armada, no se le puede tocar su coca”, refirió.

Foto: captura pantalla

En contrapartida, el exjefe de Estado resaltó los avances logrados durante su gestión primero como vicepresidente y luego como presidente después de la dimisión de Hugo Banzer Suárez, cinco años en los cuales -dijo- se redujo la producción de cocaína en un 80 por ciento, siendo Bolivia entonces el país que más avanzó en reducir el tráfico de sustancias controladas provenientes del trópico de Cochabamba, avances que desaparecieron cuando Evo Morales llegó al poder.

“Por eso me odian Evo Morales y su gente no porque en los partidos de fútbol del Congreso yo metía más goles, ya los dos jugamos bastante mal a estas alturas de la vida; pero sí, reducimos de 250 toneladas de cocaína al año a 45, fuimos el país que más avanzó en reducir la nociva cocaína que bien del narcotráfico del Chapare; qué pasó, Evo Morales llegó al poder, no hizo la reducción y es más, para vergüenza nacional e internacional, somos el único país del mundo que ha legalizado la producción de cocaína con la Ley 906”, señaló.