Vocal Tahuichi afirma que denuncia penal de evistas tiene el fin de acallarlo

Afirma que el sector radical del MAS no le perdona el haber recordado que las organizaciones indígena originaria campesinas no necesitan de un partido político para participar en las elecciones nacionales.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El equipo jurídico de Evo Morales anunció en las pasadas horas el inicio de un proceso penal contra el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe y la exigencia que se excuse de pronunciarse sobre temas que involucren a Evo Morales y el sector que lo sigue, debido a que adelantó criterio sobre el anuncio que hizo el expresidente en sentido que inscribirá su candidatura para las elecciones nacionales con miles de sus adherentes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a lo cual la autoridad respondió que tendrá una ‘hermosa respuesta’.

Tahuichi Quispe se refirió en las pasadas horas a la denuncia interpuesta por el sector evista en su contra, afirmó que el objetivo de los afines a Morales es acallarlo y señaló que tras las declaraciones del grupo de abogados es objeto de acciones de racismo, odio y discriminación; en tal sentido, aclaró que ejerció su derecho a la libre expresión y que las declaraciones realizadas por su persona se enmarcan en la Constitución Política del Estado (CPE); además, responsabilizó a los miembros del ala radical si le sucede algo.

“No voy a responderles a ellos nada, no merecen mi respuesta, pueden interpretar ellos como mejore les parezca, haciendo ese corte, puedo decir de modo muy general, de manera enérgica, que he sido objeto de odio, racismo y discriminación; no sé si pretenden corregir mi forma de expresión, no sé si pretenden penalizar mi forma de vestir o mi color de piel, ya hay 500 años que en nuestras tierras se está gestando esa discriminación que hoy persiste”, puntualizó.

Aclaró, además, el significado de la frase ‘hermosa respuesta’ que provocó el enojo de lo seguidores del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba; señaló que se trata de una contestación institucional que es legal y constitucional para todas aquellas candidaturas que se presenten para hacerles saber que el ente electoral obrará estrictamente en sujeción a las normas que rigen los procesos electorales.

“No me perdonan que haya develado el secreto más guardado de una casta política; yo sostengo que mis hermanos indígenas no deberían ser escalera de los partidos políticos, en realidad no deberían ser pongos políticos, no deberían ser pongos de los partidos políticos; esta aseveración la hago justamente por la CPE, estamos en el Estado Plurinacional. Y lo que no me van perdonar jamás, pero además no me van a acallar, (…) que haya despertado a los hermanos indígenas”, subrayó.

Afirmó que se impuso la lógica de que solamente los partidos políticos pueden participar en los comicios nacionales cuando, en realidad, el artículo 209 de la Constitución afirma que los candidatos a cargos públicos electos también pueden ser postulados por las agrupaciones ciudadanas y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en igualdad de condiciones, vale decir, sin la necesidad de estar bajo el paraguas de una sigla partidaria.

“Hay seis organizaciones indígenas, pero durante todos estos años nos han lavado el cerebro de que solo hay partidos políticos, en nuestra mente solo hay partidos políticos cuando eso no es verdad, la verdad completa es que hay también organizaciones indígena originaria campesinas que tienen el mismo estatus de un partido político, aquí hay seis organizaciones que no necesitan de ningún partido político para participar en una elección presidencial”, remarcó.

Nombró entre ellas a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) , la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyu (Consaq) y las Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia.