Wilfredo Chávez confirma proceso penal contra Tahuichi Tahuichi Quispe a quien además califica de bufón

El abogado asegura que al adelantar criterio, el vocal electoral debe excusarse de conocer los casos que se refieran al ala radical del MAS y a su líder, Evo Morales.

El abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, reiteró que el equipo jurídico de Evo Morales iniciará un proceso penal contra el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe por no haber obrado con imparcialidad tras indicar que, si bien el expresidente tiene todo el derecho a presentar su candidatura como anunció en pasadas semanas, iba a recibir una ‘hermosa respuesta’ por parte de los vocales electorales.

Morales anunció días atrás que llegará a La Paz, en marcha con miles de sus adeptos para presionar al ente electoral a inscribir su postulación como candidato a las elecciones presidenciales con una sigla prestada que aún no fue anunciada, pese a que pesa en su contra una orden de aprehensión por no presentarse a declarar ante la Fiscalía de Tarija por un caso por trata de personas. Tahuichi respondió a la amenaza que cualquier boliviano tiene derecho a postularse, pero ello no significa que ya sea candidato.

“La Ley de Régimen Electoral 026 establece en su artículo 220 las causales por las que una autoridad electoral debe excusarse y una de ellas es adelantar criterio, este señor ha adelantado criterio sobre un hecho que todavía no ha ocurrido, además tiene un odio marcado contra nuestra organización política, no puede ser que el señor continúe siendo árbitro electoral, para ello estamos acudiendo a los documentos que hemos presentado en su momento en el congreso de Lauca Ñ sobre que Evo Morales tenía al día el pago de sus aportes al instrumento político”, puntualizó.

Chávez acusó al vocal de referirse con sorna y burla hacia el instrumento político y su militancia; además, consideró que adelantó una posición negativa contra la candidatura de Morales y que demuestra una notoria animadversión hacia el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y sus seguidores; por ello, el equipo jurídico lo recusará para que no pueda pronunciarse al respecto, además del proceso por la vía penal que será iniciado en las próximas horas.

“Hemos escuchado las declaraciones totalmente irracionales del señor Tahuichi, quien funge como vocal electoral, no sé cómo funge al ser tan poco imparcial, de hecho, no es imparcial; además, la sorna, la mofa con la que se refiere a una situación tan delicada como es una elección que ellos deben regentar. Yo estimo particularmente y por eso hemos planteado un proceso penal contra este señor, porque no es la primera vez que se refiere con este tipo de actitudes que de hecho lo inhabilitan de ser nuestro árbitro electoral imparcial”, aseveró.

Además, lo califico de ‘bufón y payaso’, por referirse de forma despectiva a Evo Morales y cuestionó sus competencias profesionales por haberse aplazado en el proceso de preselección de las elecciones judiciales; asimismo, recordó que al vocal electoral le queda poco tiempo para dejar el cargo en el TSE y que ya llegará ese momento en el que se encontrarán nuevamente y se le pedirá ‘que rinda cuentas’ por sus actuaciones en la entidad electoral.

“Es solo un bufón de la prensa, porque sale con cada disparate cada vez, que, aparte de su actitud bufonesca, no aporta nada al sistema democrático. Pregunto, qué aporte es que van a dar una ‘respuesta hermosa’, yo entiendo que es una forma discriminatoria con relación a una postulación, él no tenía que decir nada, porque la ley lo obliga a mantener silencio mientras no conozca algún caso y este señor se da permanentemente estos dislates en contra de nuestra organización política y nuestro líder”, reclamó.

Sin embargo, consultado sobre el sentido de su frase, ‘hermosa respuesta’, Tahuichi dijo que se refería a que dará respuestas ‘institucionales’ y enmarcadas en la normativa electoral, las cuales son resultado de los debates y análisis que se efectúan en la Sala Plena del TSE. A Chávez no le satisfizo esa respuesta y reiteró que se recaban todos los antecedentes para que el vocal deba excusarse permanentemente en los casos que se traten del ala radical del MAS y de la postulación de Evo Morales.