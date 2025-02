Vocal Tahuichi asegura que renuncia masiva de militantes no afectará la personería jurídica del MAS

El funcionario del TSE sostuvo que nadie puede ser considerado «rehén de un partido político».

eju.tv / Video: DTV

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi afirmó este lunes que la renuncia masiva de militantes del MAS no afectará la personería jurídica del partido, ya que nadie puede ser considerado «rehén» de un partido.

«Hay que recordar que así sean todos los que renuncien, igual la personería jurídica sigue vigente, no afecta, no tiene una consecuencia, no tiene vínculo directo con la personería jurídica; eso sí, un partido político que tiene mayor número de militantes significa que tiene mayor legitimidad», indicó el vocal a la prensa.

Desde esta jornada, los seguidores de Evo Morales se acercaron al Tribunal Electoral para presentar su renuncia al Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de confirmarse la alianza entre el líder cocalero con el Frente Para la Victoria (FPV).

«Los militantes están en su absoluto derecho a renunciar a la militancia, ningún militante puede ser considerado rehén, no puede ser considerado prisionero de un partido político, el rato que mejor les convenga, los militantes pueden renunciar a su condición de militantes», declaró Tahuichi.

En la actualidad, el MAS es el partido con mayor cantidad de adeptos oficialmente registrados, con 1.070.000 militantes, según datos del TSE, cifra que ubica a la organización como la tienda política con el mayor número de militantes.