Diputada Acarapi acusa a las autoridades de El Alto de «conformistas» que «malgastan» los recursos de esa ciudad

“Me da mucha pena que ahora sus autoridades se hayan olvidado de la ciudad de El alto, lo que necesita es que estén enamoradas de esta ciudad y que la conozcan”, criticó la diputada del MAS.

La diputada del MAS, Bertha Acarapi, con motivo de los 40 años de existencia de la ciudad de El Alto que se celebraron este 6 de marzo, expresó críticas hacia las autoridades alteñas porque “ahora tienen muchos recursos, pero tampoco se mueven, porque tampoco repalancan ese recurso que tienen en los Planes Operativos Anuales (POA); no repalancan ese recurso, no buscan más recursos, se quedan conformistas con ese recurso y además malgastan el poco o mucho recurso que tiene la ciudad (de El Alto)”,

Acarapi sostuvo que antes del año 2000, El alto tocaba las puertas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y gubernamentales para acceder a recursos económicos que sirvan para financiar el desarrollo de esa urbe, lo que hoy no ocurre porque ya cuenta con recursos suficientes y propios, pero los mismos no están siendo bien invertidos.