Arce obtiene una bocanada de oxígeno con un crédito de la CAF, pero las movilizaciones no lo dejan en paz

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce. Foto: Presidencia

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce promulga «de inmediato» la ley de préstamo de la CAF aprobada en Senadores; García Linera sugiere “agarrar del cuello” a los exportadores y decirles: “Me das tus dólares o te quito tu empresa”; y, Transportistas de El Alto dan cuarto intermedio al paro y advierten con retomarlo desde el lunes 24 de marzo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce promulga «de inmediato» la ley de préstamo de la CAF aprobada en Senadores

El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la ley que viabiliza el préstamo de la CAF por 75 millones de dólares, que el martes 18 de marzo aprobó la Cámara de Senadores, recursos que deben ser destinados a fortalecer la gestión de riesgos y la atención de desastres naturales en el país. «Acabamos de recibir la ley que fue aprobada ayer en la Cámara de Senadores que viabiliza el contrato de préstamo para el Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos ante Eventos Adversos del Clima, y ¡LA PROMULGAMOS DE INMEDIATO!», publicó el mandatario en su cuenta de la red social X. Arce sostuvo que este crédito no sólo servirá para atender a las regiones golpeadas por las inclemencias del clima, sino que también demuestra que «el pueblo boliviano» es el más beneficiado cuando se prioriza el interés colectivo.

https://eju.tv/2025/03/arce-promulga-de-inmediato-la-ley-del-prestamo-de-la-caf-aprobada-en-senadores/

– García Linera sugiere “agarrar del cuello” a los exportadores y decirles: “Me das tus dólares o te quito tu empresa”

El exvicepresidente Álvaro García Linera (2006-2019) sugirió al Gobierno en medio de una crisis económica “agarrar del cuello” a los empresarios que tienen el 70% de las exportaciones y amenazarlos con quitarles sus empresas si no entregan sus dólares al Estado. El exmandatario participó este lunes de una conferencia en Argentina con el tema “Qué es el Estado. Lo ideal y lo material de la política”, evento en el que habló ampliamente sobre los “progresismos de izquierda” en América Latina, que en su criterio viven una “parálisis” y un “silencio”. Asimismo, se refirió a la situación que vive Bolivia y dijo que el análisis es aplicable a cualquier otro país porque viven similares circunstancias. Mencionó la crisis económica, la escasez de combustibles, la falta de divisas norteamericanas y en definitiva la “angustia” que vive la población.

https://eju.tv/2025/03/garcia-linera-sugiere-agarrar-del-cuello-a-los-exportadores-y-decirles-me-das-tus-dolares-o-te-quito-tu-empresa/

– Transportistas de El Alto dan cuarto intermedio al paro y advierten con retomarlo desde el lunes 24 de marzo

Los choferes del Transporte 1ro de Mayo de El Alto determinaron en las últimas horas dar un cuarto intermedio al paro indefinido hasta el lunes 24 de marzo, fecha en la que todos los afiliados acatarán un paro movilizado de 48 horas, en demanda de la provisión regular de combustibles. La medida se dispone luego de más nueve horas de cerrar las principales vías, en referencia a avenidas, calles y hasta carreteras, como la que conecta al departamento de La Paz con Oruro, al igual que las interprovinciales. Uno de los dirigentes indicó que la determinación se da luego de que la Federación Departamental del Sindicato de Choferes 1ro de Mayo de La Paz anunció en esta jornada que el lunes 24 y martes 25 de marzo acatarán un paro de 48 horas en la urbe paceña, debido a la falta de combustible y el alza de los precios de los productos y de los alimentos.

https://eju.tv/2025/03/transportistas-de-el-alto-dan-cuarto-intermedio-al-paro-y-advierten-con-retomarlo-desde-el-lunes-24-de-marzo/

– Ponchos Rojos entregan su pliego petitorio en Casa Grande del Pueblo y dan 72 horas de plazo para una respuesta

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, que aglutina a los Ponchos Rojos, entregó su pliego petitorio en ventanilla de la Casa Grande del Pueblo, en el que incluye demandas sobre la solución a la falta de combustibles, escasez del dólar, reducción del precio de los alimentos, entre otras demandas, para el cual le dan al Gobierno central 72 horas para que les dé una respuesta. “Esta es la resolución de las 20 provincias, hoy hicimos una marcha de protesta y ahora vamos a dejar nuestro pliego y esperamos que el Gobierno y sus ministros cumplan y los que son incapaces tienen que renunciar y si no sucede eso las movilizaciones continuarán”, advirtió el dirigente del sector Enrique Mamani. Indicó que el documento emitido es porque la población boliviana está preocupada por la falta de combustible y la crisis económica en Bolivia.

https://eju.tv/2025/03/ponchos-rojos-entregan-su-pliego-petitorio-en-casa-grande-del-pueblo-y-dan-72-horas-de-plazo-para-una-respuesta/

– Con la aprehensión de Morales pendiente, Gobierno anuncia investigación a la «guardia sindical» evista

Aunque todavía tiene el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales pendiente, el Gobierno anunció este miércoles que abrirá una investigación a la «guardia sindical» del exjefe del MAS. «Es importante señalar que estas actitudes (de la ‘guardia sindical’) no sólo deben ser investigadas, sino también procesadas, ya se alejan de lo que es el derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, vemos que en varias manifestaciones hacen una apología del delito, amenazando la integridad de los efectivos policiales y autoridades», declaró el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. La autoridad agregó que la organización que protege a Morales ejerce una «dictadura y un matonaje sindical» bajo las órdenes del exmandatario, quien no sale de la zona del trópico desde hace ya varios meses.

https://eju.tv/2025/03/con-la-aprehension-de-morales-pendiente-gobierno-anuncia-investigacion-a-la-guardia-sindical-evista/

– Senador Loza: Andrónico sabe, si es candidato del arcismo sería la muerte política para él

El senador evista Leonardo Loza aseguró este miércoles que Andrónico Rodríguez está consciente que si acepta ir como candidato del arcismo «sería la muerte política para él», por lo que reiteró que debe respetar la decisión de las organizaciones del trópico que vetaron cualquier posible postulación. «El hermano Andrónico sabe y él creo, ratificaba que él no es candidato de ningún lado, peor del arcismo, sería muerte política para él, ahí acabaría todo para él, sabe, conoce y yo lamento que algunos compañeros tratan de inducir a un error político al presidente del Senado», señaló. Las organizaciones afines a Evo Morales en el trópico cochabambino resolvieron hace unos días prohibir a Rodríguez participar como candidato en las elecciones presidenciales y le conminaron a respetar la candidatura del exmandatario, inhabilitado de volver a postular.

https://eju.tv/2025/03/senador-loza-andronico-sabe-si-es-candidato-del-arcismo-seria-la-muerte-politica-para-el/

– Diputados evistas responden a las «payasadas» del Gobierno con pliego de 10 puntos

Diputados evistas respondieron este lunes al encuentro convocado el martes 18 por el Gobierno para tratar la crisis energética y garantizar las elecciones. Los legisladores calificaron las resoluciones como «payasadas» de Luis Arce y presentaron un pliego de 10 puntos con exigencias para el mandatario. «Queremos ser contundentes frente a las 10 payasadas de Lucho Arce, frente a las 12 otras payasadas del supuesto encuentro realizado ayer, vamos a mandar una nota escrita al señor Luis Arce Catacora, que vamos a firmar los diputados con propuestas objetivas al país», declaró a la prensa el diputado Santos Mamani. Entre las 10 exigencias de los legisladores afines a Evo Morales se encuentra la conminatoria al Gobierno de presentar información sobre cómo se usaron los créditos ya aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

https://eju.tv/2025/03/diputados-evistas-responden-a-las-payasadas-del-gobierno-con-pliego-de-10-puntos/

– Doria Medina: “El encuentro sirvió para defender a Arce de imaginarios golpes de Estado”

El precandidato presidencial Samuel Doria Medina consideró este miércoles que el encuentro político liderado por el presidente Luis Arce sólo sirvió para defenderlo y no para resolver la crisis económica del país. “Al final, tal como previmos, el encuentro de ayer (martes, 18 de marzo) sirvió para defender a Arce de imaginarios golpes de Estado y para pedir créditos a la Asamblea, es decir, para seguir la línea del Gobierno”, expresó mediante sus redes sociales. Doria Medina fue uno de los líderes de la oposición que no acudió al diálogo convocado por el Gobierno “por la estabilidad y la democracia”, en medio de una nueva etapa de crisis de combustibles por la falta de dólares para su compra. “Fueron (a esa reunión) supuestamente para ‘resolver los problemas del país’, pero no resolvieron nada. Ni siquiera tocaron en profundidad la crisis económica”, agregó.

https://eju.tv/2025/03/doria-medina-el-encuentro-sirvio-para-defender-a-arce-de-imaginarios-golpes-de-estado/

– Filas kilométricas por combustible en Warnes y Montero, conductores afirman que esperan hasta 3 días para cargar

Las filas de vehículos en busca de combustible no cesan en el país, la situación en el norte del departamento de Santa Cruz es aún más crítica, en el lugar tanto conductores de vehículos y motocicletas esperan para poder cargar. En un recorrido por el municipio de Warnes se pudo evidenciar que los alrededores de las estaciones de servicio se encuentran abarrotadas de personas que buscan diésel o gasolina. “Más paramos en las filas que trabajando”, dicen los conductores del transporte pesado y mototaxistas, quienes se muestran ya cansado de esta situación. El panorama prácticamente es el mismo en el municipio de Montero, donde hay kilómetros de filas, e incluso triples, del transporte pesado, vehículos livianos y motociclistas, esperan a un lado de la carretera que el combustible llegue.

https://eju.tv/2025/03/filas-kilometricas-por-combustible-en-warnes-y-montero-conductores-afirman-que-esperan-hasta-3-dias-para-cargar/

– Por deslizamientos, la circulación en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz es en una sola vía en algunos sectores

La madrugada de este miércoles se registró deslizamientos en la carretera nueva que conecta Cochabamba con el oriente del país, por lo que la transitabilidad está afectada y la circulación se realiza por un solo carril. Desde aproximadamente el kilómetro 92 hasta el 95, en los tramos de Paracti, Paractito y El Sillar se identificaron al menos cuatro puntos en los que cayó una gran cantidad de troncos, ramas, piedras y tierra sobre la capa asfáltica. Ante esto, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se trasladó hasta el lugar desde tempranas horas para realizar los trabajos correspondientes de limpieza manual y con maquinaria pesada. El personal de ABC colocó conos de seguridad para alertar de la situación a unos metros antes, por lo que los conductores deben disminuir la velocidad ya que en esos sectores la circulación es por una sola vía.

https://eju.tv/2025/03/por-deslizamientos-la-circulacion-en-la-ruta-nueva-cochabamba-santa-cruz-es-en-una-sola-via-en-algunos-sectores/