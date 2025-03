Arroceros compran hasta por Bs 30 el litro de diésel en la desesperación para salvar su producción

La problemática del abastecimiento de diésel no es ajena con el sector arrocero, según el reporte de la exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz, quien también denunció que los productores pagan hasta Bs 30 por litro de diésel en la desesperación de no perder el grano que está en plena cosecha.

“Es necesario que el Gobierno empiece también a regular y empiece a garantizar el abastecimiento normal de diésel, con especial énfasis para el sector productivo. Estamos en época de cosecha. El arroz no va a esperar ni ningún otro cultivo”, matizó la investigadora.

¿Qué pasa si no hay diésel? Ortiz teme que no se puedan garantizar los precios para este año y que no solo siga el periodo de elevada especulación, sino también que se disparen aún más los costos de producción, tema que es una preocupación general en la cadena arrocera.

“Sabemos que falta este control y la gente, de muy mala fe, empieza a actuar de esta forma, abusando de la desesperación que tienen muchos productores”, lamentó la ejecutiva.