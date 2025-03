Caso Mutualista: Hay pruebas de cómo el alcalde firmó y legalizó los planos sepia

Concejala Terrazas pide a la Fiscalía actuar con celeridad y transparencia.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- En el programa radial La Hora Pico de eju.tv, la concejala Lola Terrazas denunció que existen pruebas de que el alcalde Jhonny Fernández firmó y legalizó los planos sepia con los cuales la familia Crapuzzi pretende demostrar su derecho propietario sobre los terrenos donde se encuentra el mercado Mutualista.

“El caso Mutualista es una muestra clara de cómo los malos administradores destruyen nuestras instituciones. Existe una sentencia constitucional de cumplimiento obligatorio, pero no se puede ejecutar porque hay procesos abiertos por falsedad material e ideológica. Se ha demostrado que este caso se ha armado con documentos adulterados”, declaró Terrazas en entrevista con Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen La Hora Pico de eju.tv.

La concejala señaló que, desde el primer día, este proceso resultó sospechoso debido a la forma en que se desarrolló y a la participación de altos funcionarios de diversas instituciones en la supuesta manipulación del caso.

Con ese antecedente, Terrazas recordó que la presidenta del Concejo Municipal presentó pruebas de que el propio alcalde Fernández firmó y legalizó un plano sepia adulterado, elemento clave en la disputa legal.

“Que no nos diga el alcalde que no sabía, que no nos diga que él mismo denunció este caso, si fue él quien, con su puño y letra, firmó y remitió esos documentos adulterados. Esto demuestra que quienes están destruyendo la ciudad son los mismos que la administran. Tenemos una de las gestiones más deficientes que Santa Cruz ha podido tener”, lamentó Terrazas.

En ese marco, la concejala insta al Ministerio Público a actuar con celeridad y transparencia en la investigación por falsedad material e ideológica, exigiendo que se valoren las evidencias presentadas y se tomen las acciones legales correspondientes para esclarecer este polémico caso.