Choferes de El Alto suspenden paro indefinido y deciden ir al ampliado nacional este lunes por la falta de combustible

Fuente: Unitel

La dirigencia del transporte público de la ciudad de El Alto decidió suspender el paro indefinido programado para este lunes 17 de marzo. El sector señala que irán al ampliado nacional de los transportistas en la ciudad de Sucre en el inicio de semana para asumir medidas en torno a la falta de combustible en el país.

“Tenemos un ampliado nacional el lunes en la ciudad de Sucre, entonces estamos pensando realizar el paro el miércoles (…) no solo el transporte está con este problema, esto es a nivel nacional”, declaró el secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Reynaldo Luna.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente dijo que la principal demanda es la falta de combustible detectada en los surtidores del país. El sector asumirá acciones una vez concluya el ampliado nacional del sector.

“Ya no hay gasolina, no hay diésel, el pedido de las bases es un paro nacional. Ya no se puede sostener los precios de la canasta familiar, los repuestos”, dijo.

El viernes los choferes de El Alto anunciaron un paro indefinido en protesta por el abastecimiento de combustible en los surtidores de Bolivia. La determinación fue tomada en un ampliado que se realizó en base al pedido de los choferes de base.