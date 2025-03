Cívicos cruceños advierten con más movilizaciones si el gobierno no atiende la crisis; este responde que buscan la convulsión

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Cochamanidis se dirige a los movilizados. Foto: Erbol

Boris Bueno Camacho / La Paz

Marcha cívica en Santa Cruz exige dólares y combustible: advierten con más movilizaciones; TSE plantea crear una comisión técnica externa para monitorear los resultados del TREP; y, ‘evistas’ niegan que haya un grupo de colombianos protegiendo a Evo Morales en el Trópico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Marcha cívica en Santa Cruz exige dólares y combustible: advierten con más movilizaciones

La marcha convocada por el Comité Cívico pro Santa Cruz culminó en la plaza 24 de Septiembre con una contundente exigencia al Gobierno para solucionar la escasez de dólares y combustible. «Si no haces aparecer el combustible y resuelves los problemas, esto se va a intensificar», advirtió el presidente del Comité, Stello Cochamanidis. Además, exigió la liberación de los presos políticos. La manifestación se llevó a cabo tras semanas de creciente crisis económica y desabastecimiento de combustible. En su discurso, Cochamanidis también instó a la oposición a unirse de cara a las elecciones generales. «¡Ya pasó el carnaval, esto no es una comparsa!», expresó, en alusión a la proliferación de precandidatos. Responsabilizó directamente al presidente Arce por la crisis, recordando su papel en la administración de Evo Morales.

– Cochamanidis al Gobierno: “Nos tendrán en las calles hasta que resuelvan los problemas de todos los bolivianos”

Durante la marcha contra la crisis y el desabastecimiento de combustible, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que existe negligencia del Gobierno en torno a la solución de estas problemáticas que afectan a la población y envío un mensaje a la administración estatal: “Nos tendrán en las calles hasta que resuelvan los problemas de todos los bolivianos”. “Estamos haciendo valer nuestros derechos y es la responsabilidad del Gobierno hacer caso a esto”, sostuvo el dirigente durante el recorrido que culminó en la Plaza 24 de Septiembre. Según el Comité, la crisis económica que enfrentan los cruceños es un reflejo de la ineficiencia y la falta de compromiso por parte del Gobierno central, que no ha logrado garantizar el suministro constante de combustible ni resolver los problemas estructurales de la economía nacional.

– Ministro Montaño acusa al Comité Cívico cruceño de intentar «convulsionar» el país y repetir un «golpe de Estado» como en 2019

Ante el anuncio de movilizaciones en la capital cruceña por parte del Comité Pro Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que este sector sólo busca “convulsionar” al país y dar un golpe de Estado con las “mismas estrategias” que se registraron durante “la crisis de 2019”. Asimismo, dijo que sus movilizaciones tienen la particularidad de ser “violentas”. “Sobre el Comité Cívico de Santa Cruz, lo dije, desde que fueron elegidos los nuevos presidentes, los nuevos directores del Comité Cívico, ellos están viniendo a convulsionar el país. A darnos un golpe de Estado, eso es y van a empezar por uno y otro motivo, en este caso ellos dicen el diésel y la gasolina”, aseguró. En su criterio, luego “inventarán otras razones”, algo que no debería ocurrir, ya que, según afirmó, el Gobierno central solucionó el tema de los hidrocarburos.

– Exdiputado Borda: En el MAS es imposible una reconciliación ni por la subsistencia del partido

Víctor Borda, expresidente de la Cámara de Diputados (2015-2019), aseguró que no se avizora una «reconciliación» de las facciones y arcistas, ni siquiera por la subsistencia del Movimiento al Socialismo (MAS). Sus visiones son totalmente antagónicas «son como el agua y el aceite», sostuvo. «El antagonismo que se ha advertido en las dos facciones del MAS y la visión política del evismo con el sector arcista no se avizora una reconciliación, ni por la subsistencia del partido político», sostuvo. En su análisis, una reconciliación no solo es «difícil», sino “imposible” de cara a las elecciones generales de agosto de 2025. En el último tiempo el quiebre del MAS ha sido evidente, más aún cuando Evo Morales perdió la sigla a través de mecanismos legales y un espaldarazo que dio el Tribunal Constitucional Plurinacional al arcismo.

– Rodrigo Paz Pereira: “Estoy más cerca de la gente; Manfred, Chi y el bloque son como estrellas de Hollywood”

“Estoy más cerca de la gente”, fueron las palabras de Rodrigo Paz Pereira, senador de Comunidad Ciudadana (CC), y líder de la agrupación Primero la Gente, en entrevista con Visión 360, cuando fue consultado sobre si tiene más cercanía con el bloque de unidad de la oposición política o con la coalición entre el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el médico coreano-boliviano, Chi Hyun Chung, con miras a las elecciones. El parlamentario, oriundo de Tarija, fanático de la literatura, el cine, e hincha del club Bolívar, afirma que solo el ciudadano boliviano puede definir su destino y que este no debe apelar a encuestas realizadas por “un millonario en Miami” o del bloque de unidad. “El único que define qué es la unidad y que tiene que activarse, ser activo, proactivo, a definir su destino, es el boliviano poniendo el voto”, expresó Paz.

– TSE plantea crear una comisión técnica externa para monitorear los resultados del TREP

Una comisión técnica y compuesta por organismos internacionales es la propuesta que planteó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que realice un asesoramiento y seguimiento a los resultados del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, dijo que inicialmente se prevé invitar al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) para que sea parte de esa comisión técnica, además de convocar a las universidades del país. “De entrada estamos pensando en este ente de CAPEL de la Uniore y a eso se pueden sumar a nuestras universidades. Cuantos más ojos técnicos vean y puedan adherirse a este acompañamiento, será mejor para que nuestro sistema sea transparente, confiable y seguro”, señaló.

– TCP: En ausencia del presidente, el vicepresidente debe asumir y presidir el Legislativo de forma simultánea

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0113/2024, de 27 de diciembre, que declaró nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presidida por Andrónico Rodríguez y que en consecuencia dejó sin efecto los actos legislativos aprobados en esa sesión del 6 de junio de 2024, tiene su fundamento en el hecho de que el presidente del Senado usurpó funciones que no le corresponden. Producto de la nulidad de esa sesión se dejó sin efecto la ley que disponía el cese de los magistrados de la gestión 2017-2023, excepto dos proyectos de ley. En la interpretación constitucional, cuando el vicepresidente asume la presidencia del Estado temporalmente, debe ocupar ambos cargos de forma simultánea, debido a que la función de vicepresidente es insustituible y no es incompatible con las atribuciones del primer mandatario.

– Fiscalía declara en reserva por 10 días el caso contra el diputado Jáuregui

La Fiscalía dispuso 10 días de reserva sobre la denuncia contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, acusado de presunta violación a una menor de ahora 13 años. La información fue confirmada por el director de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Oruro, Boris Delgado. “Hemos sido notificados por el juzgado que está llevando el control jurisdiccional declarando en reserva y conminando a las partes que hay reserva en el caso y por un lapso de 10 días no vamos a brindar ningún tipo de información, pero si indicamos que se va a garantizar el debido proceso”, dijo. La decisión fue asumida luego de que la denuncia “se filtró” en redes sociales y algunos medios de comunicación. Según la denuncia, el legislador transó por Bs 300 mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años, en noviembre de 2024.

– Intervienen alojamiento con extranjeros sin documentos en Cochabamba; viceministro los vincula con la ‘seguridad’ de Evo

La Policía interceptó a 17 colombianos indocumentados que se encontraban en un alojamiento del trópico de Cochabamba. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, vinculó a estas personas con la seguridad sindical del líder cocalero Evo Morales, investigado por trata de personas. “Se ha recibido una información acerca de que algunos ciudadanos, fundamentalmente colombianos, están pretendiendo brindar cierta protección a quien está siendo buscado por la ley”, señaló en alusión al expresidente. “Hemos logrado intervenir un alojamiento en el cual había 17 ciudadanos indocumentados y un importante número de connacionales”, añadió en una entrevista con los medios estatales. Según la autoridad, los extranjeros fueron sorprendidos en un operativo de control migratorio.

– ‘Evistas’ niegan que haya un grupo de colombianos protegiendo a Evo Morales en el Trópico

El senador Leonardo Loza, de la facción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) afín al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), negó este lunes que existan ciudadanos colombianos u otros extranjeros que lo estén protegiendo de la orden de captura por trata agravada de personas, como lo aseguró el Gobierno de Luis Arce. Loza indicó que es «totalmente falso» y señaló al Ejecutivo de pretender «dañar» la imagen de Morales y del Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, con el objetivo de «aparentar» y «aparecer en los medios». El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó al canal estatal sobre un operativo en el que se detuvo a 17 ciudadanos extranjeros indocumentados, «principalmente colombianos», en un alojamiento.