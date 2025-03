Claure ofrece su protección a dirigente petrolero tras denunciar amenaza por hijo de Arce

Sánchez denunció que el hijo del presidente Luis Arce, lo amenazó a él y su familia por denunciar corrupción en YPFB.

Este domingo el empresario Marcelo Claure, ofreció su ayuda y protección al dirigente petrolero Ludwing Sánchez quien denunció que el hijo del presidente Arce, lo amenazó a él y su familia por denunciar presuntos casos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“No tengo temor, yo tengo coraje y esa es mi motivación para el bien del pueblo. No me voy a declarar en la clandestinidad ni me voy a esconder. Si me quieren matar, que me maten; si me quieren encarcelar, que me encarcelen y si me quieren secuestrar, que me secuestren”, expresó Sánchez al denunciar frente a la prensa que fue amenazado por Marcelo Arce, hijo del presidente del Estado.

Sánchez indicó que los precios de los combustibles en Bolivia son más altos en comparación con los del Puerto de Arica. Según detalló, el litro de diésel en esa zona cuesta 2,75 bolivianos, mientras que la gasolina se vende a 2,03 bolivianos, valores inferiores a los registrados en el mercado boliviano. Estas denuncias surgen mientras la mirada está puesta en YPFB y el Gobierno por la falta de combustible, que están generando mayor daño a la economía boliviana. Ante ello Marcelo Claure ofreció su ayuda a Sánchez «Sr, Ludwing, si lee este mensaje, comuníquese conmigo para ayudarlo y protegerlo. Lo puede hacer mediante X. Usted es un verdadero héroe que arriesga su vida por Bolivia».