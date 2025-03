Denunciante de corrupción en YPFB revela amenazas: «Si me quieren matar, que me maten»

El ejecutivo de los petroleros en Santa Cruz, Ludwig Sánchez, denunció que ha recibido amenazas contra él y su familia tras revelar presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que, según sus declaraciones, involucran a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce Catacora.

Fuente: erbol.com.bo

Sánchez afirmó que el precio de los combustibles en Bolivia es superior al que se maneja en el Puerto de Arica, señalando que el diésel cuesta 2,75 bolivianos por litro y la gasolina 2,03 bolivianos, mientras que en el mercado boliviano los costos son más elevados.

“El pueblo boliviano ya sabe la verdad, pero es increíble: todo lo que el hijo de Luis Arce dice, YPFB ejecuta”, sostuvo, según despacho de la corresponsal Mercedes Fernández de la red Erbol.

El dirigente aseguró que no se dejará intimidar y que seguirá denunciando estos hechos pese a las amenazas. “No tengo temor, yo tengo coraje y esa es mi motivación para el bien del pueblo. No me voy a declarar en la clandestinidad ni me voy a esconder. Si me quieren matar, que me maten; si me quieren encarcelar, que me encarcelen y si me quieren secuestrar, que me secuestren”, expresó en declaraciones a la prensa.

Las denuncias de Sánchez surgen en un contexto de creciente polémica sobre la administración de YPFB y el manejo de los hidrocarburos en Bolivia, en medio de cuestionamientos sobre el abastecimiento y los costos de los combustibles en el país.

