Diputado evista desconoce términos del acuerdo firmado entre Evo y FPV

Para el diputado Zacarías Laura, con la renuncia de Evo quedan claros sus intereses políticos.

Video: Bolivia Tv

eju.tv

El diputado evista, Freddy López, señaló que desconoce los términos del acuerdo que firmó Evo Morales con el partido Frente Para la Victoria, sin embargo, recalcó que seguramente se darán a conocer en el congreso previsto para finales de mes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Más allá de lo que puede hablar en algún momento el partido Frente Para la Victoria, nosotros conocemos que este partido no tiene organizaciones sociales, desconozco los términos» aseveró López,

Por su parte, el jefe del partido FPV, Eliseo Rodríguez, señaló que no hay ninguna condición, «por el momento no hay ninguna condición, solamente participar y los diputados y senadores van a ser elegidos de acuerdo a los sectores sociales», además aseveró que no será una condicionante el que sean militantes del partido.

Para el diputado Zacarías Laura, la renuncia de Evo Morales al partido, es la prueba clara de que nunca le interesó en realidad la militancia al MAS y su angurria de poder lo hizo renunciar a ella.