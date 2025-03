Economista Romero: El país tiene una política hidrocarburífera que ha fracasado

El experto alertó que la constante iliquidez del Estado, sobre todo para comprar combustibles, se ha convertido en un “circulo vicioso”.

Santa Cruz.- Para el presidente del colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, no existe autocrítica del Gobierno sobre la crisis estructural y económica que el país arrastra hace más de 10 años. Este tema no es solo coyuntural, político, tampoco es culpa de los bonos o de los créditos no aprobados en el poder legislativo, sino es la política hidrocarburífera nacional que ha fracasado, agregó.

“La situación financiera del país está indicando de que en ese caso nosotros hemos tenido una política hidrocarburífera que ha fracasado porque simplemente nos hemos dedicado a cosechar y no sembrar”, dijo Romero en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La tarde de este lunes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que no cumplirá con el 100% de la demanda de diésel que tienen los productores del país. Sin embargo, darán prioridad a la venta del combustible a precio internacional para el sector minero y agroindustrial.

El experto en riesgo crediticio alertó que la constante iliquidez del Estado, sobre todo para comprar combustibles, se ha convertido en un “circulo vicioso” que lleva al sistema financiero del país a “una estanflación cada vez más aguda” con una elevación en los precios de alimentos e insumos junto a una contracción o estancamiento de la economía boliviana.

“Imagínate si no hay diésel para producir, comercializar, transportar o hasta para hacer turismo… ¿qué va a crecer la economía?, más bien va a decrecer”, enfatizó el economista.

Consultado si con la aprobación de los créditos internacionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se solucionaría la escasez de diésel y gasolina, Romero fue claro al señalar que estos créditos son para ser invertidos en la construcción de carreteras, sistemas de riego y desarrollo humano, entre otros y “no son créditos para la compra de carburantes”.

“No he conocido un país que se haya prestado para comprar carburantes, salvo en una agencia bien grande, pero creo que no estamos todavía a ese nivel, sin embargo, estamos bordeando, caminando por la cornisa. (11:23) Entonces yo creo que es un tema más político los créditos”, expresó el experto.

