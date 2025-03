El Alto, la ciudad del contrapunto entre la nueva “burguesía aymara” y quienes sobreviven con 7 dólares al día o menos

La diputada del MAS, Berhta Acarapi destacó que los cholets revelan la existencia de nuevos millonarios de la burguesía aymara. Según Samuel Doria Medina, gran parte de la pobreza de Bolivia está en El Alto

“Los nuevos millonarios están en la ciudad de El Alto. Yo hablo de la gente que trabaja día y noche, esa gente es la que tiene los cholets. Es la nueva burguesía aymara, pero paralelamente tenemos gente profesional y destacada”, declaró a ANF la diputada masista en el marco del 40 aniversario de creación de esa urbe.

Añadió que la burguesía aymara refleja su poder económico en los cholets que son edificios temáticos y multicolores. Acarapi marcó un contraste en la historia de El Alto antes del año 2000 con el presente, y recordó que en ese pasado resaltaban las iglesias construidas por el padre Sebastián Obermaier, pero 25 años después, esa ciudad se caracteriza por los cholets construidos por la nueva burguesía aymara.

“Si uno es maestro, trabaja desde las 05:00 de la mañana hasta el mediodía. Por la tarde se convierte en comerciante y en la noche es transportista. El hombre y la mujer son trabajadores por eso ha emergido una nueva burguesía aymara”, dijo Acarapi.

Ingresos por debajo de La Paz y Santa Cruz

El empresario y político Samuel Doria Medina propuso recientemente soluciones para mejorar la economía del país y reducir la pobreza en ciertas regiones del territorio nacional, y refiriéndose específicamente a la ciudad de El Alto, afirmó: “El ingreso per cápita anual de El Alto alcanza 2.600 dólares, mientras que en ciudades como La Paz y Santa Cruz el monto alcanza los 4.000 dólares. Hemos presentado proyectos atrevidos para que se reduzca la pobreza, porque así tendremos otro país, ya que gran parte de la pobreza está en ese lugar”. El ingreso per cápita alteño señalado por Doria Medina significa que los ingresos por persona no superan los 7 dólares por día, e incluso son menores a esa cifra.

Doria Medina catalogó a El Alto como una ciudad con bastante potencial para mover la economía, y sugirió convertirla en “zona franca” para mejorar sus condiciones, según señala un artículo publicado por Correo del Sur.