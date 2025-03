El Comité multisectorial desmiente acuerdo con el Gobierno y aclara que solo se firmó un acta de reunión

En ese sentido, indicó que si alguien les demuestra que esos siete puntos solucionarán el problema, volverá la certidumbre. “En este momento seguimos con la incertidumbre, seguimos con la emergencia de diésel y gasolina y también se requieren reglas claras y medidas transversales».

eju.tv / Video: Prensa CAO

El Directorio del Comité Multisectorial manifestó este martes que la reunión de ayer fue una foto más para los libros del Gobierno y que no firmaron ningún acuerdo, si no sólo se suscribió un acta de reunión sobre la escasez de combustible. Asimismo, lamentó que no se concerte la posibilidad de aprobar un decreto sobre la liberación de importación de carburantes sin restricciones.

“Lo que vemos es que esto es una foto más para el libro de los recuerdos del Gobierno, no podemos volver fantasma donde no hay, lo de ayer sólo fue un acta, en el que el Comité Multisectorial hizo una propuesta de un decreto para la liberación irrestricta del diésel y de la gasolina y para eso se requiere que se retire de la lista de sustancias controladas”, afirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, indicó que si alguien les demuestra que esos siete puntos solucionarán el problema, volverá la certidumbre. “En este momento seguimos con la incertidumbre, seguimos con la emergencia de diésel y gasolina y también se requieren reglas claras y medidas transversales que solucionen el problema de los bolivianos”.

Enfatizó que requieren soluciones para trabajar, producir, transportar y exportar sus productos. Agregó que el Comité Multisectorial está más unido que nunca y que para eso lanzaron la convocatoria para el martes 2 de abril para la reunión en la ciudad de El Alto y continuar con el análisis sobre el problema actual que se tiene en el país, donde la gente está desesperada por el alza de precios y la escasez de combustibles.

La declaración del presidente de la CAO se da luego de que ayer se informó que las autoridades del Gobierno y representantes del Comité Multisectorial firmaron un acuerdo que incluye siete puntos, entre los que destacan la revisión del procedimiento para importar carburantes y la ampliación del tiempo en que los capitales privados podrán internar carburantes.