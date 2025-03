El exministro Iván Lima hace un mea culpa y reconoce que con su renuncia y la de Del Castillo volvía la calma al MAS

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Iván Lima admite que fue un error la pelea con Evo Morales. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

Exministro Lima: «Nunca debimos habernos enfrentado a Evo»; “qué país va a aguantar así”: Arce dice que el problema no es la subvención, pero alerta que la importación de combustibles escaló al 90%; y, suman 229.727 familias afectadas y 45 municipios declarados en desastre por las intensas lluvias en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Exministro Lima: «Nunca debimos habernos enfrentado a Evo»

El exministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía haberse evitado con su renuncia y la de Eduardo del Castillo, por lo que confesó que nunca debieron haberse enfrentado a Evo Morales. «Con Eduardo (del Castillo) nos enfrentamos a Evo, nunca debimos habernos enfrentado a Evo. Creo que fue un error nuestro y, si tú ves las declaraciones de Evo, todo se solucionaba con la salida de Lima y Del Castillo, dos ministros, y aquí todo vuelve a la normalidad y todo es paz en este país», declaró la exautoridad al programa de YouTube Entre Caníbales. La renuncia de Lima al Gobierno de Luis Arce ocurrió el 26 de septiembre del año pasado, aunque desde el ala evista del MAS se pedía su destitución y la del titular de Gobierno desde mediados de 2023.

Ajpi insiste en postulación de Andrónico e indica que Interculturales se movilizarán para ese fin

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi insistió este viernes en la candidatura presidencial del titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, e indicó que las organizaciones sociales, como los interculturales, se movilizarán para ese propósito. “Él (Andrónico) no se está preparando, él todavía dice soy presidente (del Senado); pero yo escucho con mucho beneplácito y obedezco a las organizaciones, particularmente, de donde él pertenece, que es intercultural. Tengo entendido que se están preparando una gran proclamación al margen de lo que le están privando la (Coordinadora) de las Seis Federaciones”, dijo el legislador. El lunes, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba determinó que Rodríguez no será candidato por ningún partido político.

¿Bajar su candidatura?: «Que lo hagan otros, Samuel es buen candidato», dice su vocero

El vocero Gary Prado aseguró este viernes que Samuel Doria Medina no bajará su candidatura porque otros políticos se lo pidan, ya que «hace rato es un buen candidato». «(¿Bajar su candidatura?) Que lo hagan otros, Samuel hace rato que es buen candidato, está en carrera y es la encuesta la que va a definir su futuro político, no los pedidos de los competidores», declaró Prado. La consulta al portavoz del empresario surgió horas después del anuncio de Branko Marinkovic, quien el jueves 13 de marzo desistió de seguir en carrera por la Presidencia y afirmó que apoyará la postulación de Jorge Tuto Quiroga. «No causa mayor sorpresa que esto (la renuncia de Marinkovic) ocurra, es importante que se vayan reacomodando los actores, de manera que la oferta que va a tener la población sea nítida», dijo el vocero.

«Chanchullo» en vivo: la polémica protagonizada por el presidente del FPV y su abogado en plena entrevista

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, fue sorprendido cuando repetía el «chanchullo» que le alcanzó su abogado, en una entrevista en vivo la noche del jueves. Todo comenzó cuando el titular del partido por el que intenta postular Evo Morales criticó a las personas que no tienen una pareja estable. Entonces la entrevistadora del programa «No mentirás», de RTP, le cuestionó que si tiene ese principio de vida, por qué se alía con un hombre como el expresidente, quien tuvo más de una pareja. «Usted está dando un principio de vida y su aliado político no tiene ese principio de vida», declaró Jimena Antelo. Antes de registrarse la respuesta de Rodríguez, se alcanzó a escuchar la voz de su abogado Wilmer Vásquez, quien le «sopló» la respuesta: «Por política», que escribió en un papel que le alcanzó en plena transmisión.

“Qué país va a aguantar así”: Arce dice que el problema no es la subvención, pero alerta que la importación de combustibles escaló al 90%

En medio de las protestas, el presidente Luis Arce se refirió a la crisis de los combustibles que enfrenta el país y, en ese contexto, ratificó que el problema no es la subvención, sino su adquisición por la falta de dólares. “No tenemos problemas con la subvención, el problema es la adquisición, la compra, la importación del combustible que se nos dificulta por la falta de moneda extranjera, ese es el problema que enfrenta el país”, señaló. “Llega un momento en el que no tenemos ya la capacidad de poder responder en su plenitud a la demanda de esa cantidad de combustible”, añadió. Arce dijo que el problema se detectó en 2020, cuando asumió el Gobierno. “Ya tomamos, desde 2020, entrando a 2021, la solución estructural: No es seguir importando, lo primero que había que hacer es exploración, eso es lo que no se había hecho”.

Arce dice que ya se construye el ducto desde Mayaya y anuncia estreno de la planta de biodiésel de El Alto para fin de marzo

El presidente Luis Arce anunció este viernes que hasta fin de marzo su Gobierno inaugurará la planta de biodiesel que se emplaza en la planta de Senkata de la ciudad de El Alto. Asimismo, dijo que ya se construye el ducto desde el campo Mayaya, en el norte, hacia Caranavi, en la región tropical del departamento de La Paz con miras al inicio de operaciones proyectado para 2026. Los anuncios del mandatario se registran mientras en los surtidores del país se forman filas de vehículos cuyos conductores buscan diésel y gasolina. “Hemos tenido suerte, hay varios campos, pequeños, pero son campos y el de Mayaya, que es el que nos ha dado respiro porque Bolivia va a tener un megacampo produciendo desde 2026”, indicó en una entrevista en la radio aymara San Gabriel que celebra 70 años.

YPFB anuncia la descarga de 70 millones de litros de gasolina y 20 millones de litros de diésel en el puerto de Arica

Desde el puerto de Arica (Chile), el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Arming Dorghathen, anunció la llegada de tres buques con 70 millones de litros de gasolina y 20 millones de litros de diésel con miras a paliar el escenario de desabastecimiento que se registra en el país. El ejecutivo explicó que el primer buque trae consigo 40 millones de litros de gasolina, mientras que la segunda embarcación se encarga de 20 millones de litros de diésel y, la tercera, se encarga de un volumen de 30 millones de litros de gasolina, combustible que se va a empezar a descargar este sábado. “Tenemos tres buques que están listos para ser descargados y tiene como objetivo poder reducir las filas que tenemos en los diferentes departamentos del país”, expresó el titular de la petrolera estatal.

Gobierno denuncia ‘onda especulativa’ en los precios de alimentos y pide calma a la población

Cuando se registra fuertes incrementos de precios de alimentos en ciudades como La Paz y El Alto, el Gobierno denunció que estos aumentos son irracionales y obedecen a la especulación de intermediarios que tratan de aprovechar del contexto. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, explicó que el problema el corte de la carretera troncal hacia La Paz, que ha sufrido colapso ante las lluvias de los últimos días, lo cual ha generado un “quiebre de stock”, es decir un desfase de 1,5 días en la entrega de alimentos hacia el occidente. “Esto a su vez ha generado una onda especulativa y la población boliviana, particularmente del occidente del país, está siendo objeto de un ataque inescrupuloso por especuladores por intermediarios que están subiendo los precios de forma indiscriminada”, dijo Lacoa.

Crisis de combustible impacta gravemente al sector porcinocultor en Cochabamba

La escasez de combustible y los recientes derrumbes en las rutas han golpeado duramente al sector porcinocultor en Cochabamba, generando un incremento en los costos de producción y afectando directamente la cadena de suministro. Roxana Veizaga, representante de la Asociación de Porcinocultores de Cochabamba (ADEPOR-CO-RS), advirtió que la situación es «insostenible» y responsabilizó a la falta de insumos y alimentos para la crianza de cerdos. Veizaga explicó que la crisis ha provocado una escalada en los precios de los insumos, lo que ha afectado gravemente la rentabilidad del sector. «Estamos en una situación insostenible», expresó, subrayando que el aumento de costos no se ha reflejado en el precio que reciben los productores por el cerdo vivo, el cual se redujo en Bs. 5.

Suman 229.727 familias afectadas y 45 municipios declarados en desastre por las intensas lluvias en Bolivia

Persistentes las lluvias a nivel nacional y la cifra de afectados sube a 229.727 familias y provocaron que 45 municipios se declaren en desastre, informó este viernes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. En el informe de la autoridad se detalla que en la cifra de las familias perjudicadas por las lluvias, 170.805 son afectadas y 58.922 son damnificadas Según el informe de Calvimontes, los departamentos del país están afectados, uno de los últimos es Oruro, que el fin de semana fue golpeado por las fuertes lluvias. Por su parte, Chuquisaca se declaró en emergencia este viernes, en este departamento seis municipios están en desastre y hay más de 8.000 familias afectadas. Las intensas lluvias en el país causaron diversas emergencias desde deslizamientos, inundaciones, mazamorras, cierre de vías, y otros.

