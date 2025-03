El gobierno convoca a un encuentro por la estabilidad y la democracia, pero recibe más rechazo que respaldo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La ministra Maria Nela Prada en la conferencia de este lunes. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno acepta pedido de Andrónico y convoca a reunión este martes para superar la crisis energética; TCP deja en suspenso la aplicación de la ley del Presupuesto General del Estado; exsecretario de la CAF dice que si Bolivia no paga la deuda externa “se tendrá que declarar en default”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno acepta pedido de Andrónico y convoca a reunión este martes para superar la crisis energética

El Gobierno de Luis Arce aceptó la tarde de este lunes la iniciativa del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien instó al mandatario a convocar a una reunión de las principales instancias gubernamentales que permitan garantizar la provisión de combustibles. «Un encuentro por la estabilidad y la democracia de nuestro país, rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025, para este martes 18 de marzo a las nueve de la mañana en la Casa Grande del Pueblo», declaró. Del encuentro participarán el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el titular del Senado, de la Cámara de Diputados, jefes de bancadas de las fuerzas políticas con representación en el Legislativo, autoridades de las organizaciones políticas reconocidas ante el TSE y máximas autoridades del Órgano Judicial.

https://eju.tv/2025/03/gobierno-acepta-pedido-de-andronico-y-convoca-a-reunion-este-martes-para-superar-la-crisis-energetica/

– Camacho rechaza diálogo del Gobierno: “Esta convocatoria la hace porque está al borde del abismo”

Este lunes, pocos minutos después de la convocatoria al diálogo que realizó el Gobierno, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se pronunció a través de las redes sociales descartando participar del encuentro previsto para este martes. “Es evidente que esta convocatoria la hace porque está al borde del abismo que él mismo forjó con su soberbia, su incapacidad y su decisión de convertir a Bolivia en un país comunista como Cuba, según ha expresado él mismo”, escribió. La convocatoria al diálogo fue realizada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien señaló que el objetivo del encuentro es asegurar “las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, para que el cronograma electoral no sea interrumpido y por lo tanto las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas”.

https://eju.tv/2025/03/camacho-rechaza-dialogo-del-gobierno-esta-convocatoria-la-hace-porque-esta-al-borde-del-abismo/

– TCP deja en suspenso la aplicación de la ley del Presupuesto General del Estado

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y ordenó su suspensión de forma provisional hasta que se dicte una sentencia constitucional. “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, señala. Esa disposición generó un rechazo de diversos sectores, desde los empresarios hasta los comerciantes. Las protestas fueron frenadas desde que el Gobierno decidió poner una pausa para socializar con los diferentes actores.

https://eju.tv/2025/03/tcp-deja-en-suspenso-la-aplicacion-de-la-ley-del-presupuesto-general-del-estado/

– YPFB: “Hacer que las filas disminuyan de la noche a la mañana no se va a poder, sin embargo, estamos trabajando”

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha ratificado que con la llegada de los 96 millones de litros de combustibles que arribó a Arica el fin de semana pasado se incrementará el volumen de despachos a 80%. No obstante, el gerente de YPFB Logística, Joel Callaú, afirmó: “El hacer de que las filas disminuyan de la noche a la mañana no se va a poder, sin embargo, estamos trabajando para que estas filas disminuyan y se puedan eliminar”. No obstante, cuándo fue consultado sobre el origen de los dólares para pagar el carburante, el funcionario pidió acudir a las instancias que corresponda. “Eso habría que consultar a las entidades correspondientes que son encargadas de obtener las divisas para poder comprar el combustible”, señaló. Las filas en varios surtidores del país no han desaparecido pese al anuncio de la llegada de combustible.

https://eju.tv/2025/03/ypfb-hacer-que-las-filas-disminuyan-de-la-noche-a-la-manana-no-se-va-a-poder-sin-embargo-estamos-trabajando/

– El transporte pesado de Bolivia se declara en quiebra y dice que ya no pagará peajes

La Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia se declaró en quiebra este lunes debido a la escasez de combustibles y al encarecimiento de los productos de la canasta familiar, por lo que decidió que a partir del martes no pagará peajes ni otros impuestos. “El transporte pesado ha definido entrar en quiebra, nos declaramos en quiebra nacional, porque no tenemos la posibilidad de cubrir impuestos ni bancos, ni peajes. A partir de mañana (martes), se va a dejar de pagar peajes a nivel nacional”, afirmó Domingo Ramos, representante del sector, en conferencia de prensa. La medida durará hasta el 31 de diciembre de esta gestión como una manera de tener un “alivio tributario” en la complicada coyuntura económica. El dirigente también protestó por el estado de las carreteras de la Red Vial Fundamental.

https://eju.tv/2025/03/el-transporte-pesado-de-bolivia-se-declara-en-quiebra-y-dice-que-ya-no-pagara-peajes/

– Choferes de El Alto deciden ir a un paro indefinido desde el miércoles por la falta de combustible, señala instructivo

La Federación Andina de Choferes de El Alto emitió un instructivo a sus afiliados para ingresar en un paro indefinido desde el miércoles 19 de marzo por falta de combustible y otras demandas que fueron señaladas en un documento firmado por su dirigente Reynaldo Luna. Además, el sector anuncia la movilización por el “alza de precios de los repuestos que se elevaron al 100%, alza de precios y escasez de productos de la canasta familiar”, según el documento. La determinación fue asumida una vez concluido el ampliado nacional de los transportistas desarrollado en la ciudad de Sucre. Por su parte, el dirigente de los choferes urbanos de la ciudad de La Paz, Edson Valdez, señaló que el miércoles 19 de marzo sostendrán un ampliado departamental donde analizarán movilizaciones.

https://eju.tv/2025/03/choferes-de-el-alto-deciden-ir-a-un-paro-indefinido-desde-el-miercoles-por-la-falta-de-combustible-senala-instructivo/

– La Cainco cuestiona soluciones ‘parche’ de YPFB y el Gobierno con el combustible

Pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja “sin tregua” para normalizar el abastecimiento de combustibles en el país, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestiona las medidas de la estatal y del Gobierno, al considerarlas “parches” temporales que no solucionan el problema estructural. “Seguimos viviendo una crisis que todavía no tiene una solución estructural. Las noticias que llegan de YPFB y del Ministerio (de Hidrocarburos) solo nos dan una certidumbre a corto plazo, un abastecimiento para dos semanas”, criticó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización. Este lunes, YPFB ingresó al país mayores volúmenes de diésel y gasolina para abastecer el 80% de la demanda nacional. La semana pasada, la estatal reconoció que no podría cubrir el 100% de la cantidad requerida.

https://eju.tv/2025/03/la-cainco-cuestiona-soluciones-parche-de-ypfb-y-el-gobierno-con-el-combustible/

– Comité Multisectorial: Ratifican marcha hacia La Paz y piden priorizar el abastecimiento de combustible

Concluyó el encuentro del Comité Multisectorial en Cochabamba, octavo encuentro a nivel nacional en relación con el pedido que tienen los diferentes sectores para la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado. Uno de los dirigentes que participó de dicha reunión manifestó que se ha determinado priorizar el pedido del abastecimiento de combustible, problema que viene atravesando el país desde hace más de cuatro semanas. “Se determinó priorizar el tema del combustible, diésel, gasolina, el gas licuado que ya se está empezando a hacer colas, se exige al Gobierno que haya una libre importación de los carburantes, irrestricta, arancel cero; el país no tiene combustible, en las provincias a 17 bolivianos están consiguiendo en el mercado negro el litro, quién ha creado este mercado negro es el Gobierno”, dijo.

https://eju.tv/2025/03/comite-multisectorial-ratifican-marcha-hacia-la-paz-y-piden-priorizar-el-abastecimiento-de-combustible/

– El dólar ya se vende a 14 bolivianos en la frontera con Argentina

En algunas casas de cambio de las ciudades fronterizas de Bermejo y Yacuiba, el dólar blue llegó a cotizar a 14 bolivianos, mientras que el oficial sigue estable en 6,90 bolivianos, señala el portal web quepasasalta. Aunque en días pasados el cambio de esta divisa alcanzó los 11,30 bolivianos, consideran que la situación ya es “preocupante”, mientras, según publica Contexto, se registra un mayor flujo de compradores que cruzan de Argentina a Bolivia, en busca de productos baratos de todo tipo. El aumento del dólar informal en Bolivia está directamente ligado a la escasez de combustible. El gobierno boliviano se vio obligado a importar combustibles, drenando las reservas de dólares del país. En la ciudad de Tarija, por ejemplo, el dólar se vende entre 12 y 13 bolivianos, pero en la frontera, donde la demanda es mayor, ya alcanzó los 14 bolivianos.

https://eju.tv/2025/03/el-dolar-ya-se-vende-a-14-bolivianos-en-la-frontera-con-argentina/

– Exsecretario de la CAF dice que si Bolivia no paga la deuda externa “se tendrá que declarar en default”

El exsecretario de la CAF, Víctor Rico, advirtió que si Bolivia no paga las cuotas de las obligaciones con los acreedores internacionales puede declararse en default. “Si el Gobierno no paga la cuota de los bonos soberanos se tendrá que declarar en default y eso sería muy grave; yo espero que se pueda cumplir esos compromisos mañana y en los próximos meses”, dijo. Argumentó que, si un país se declara en default, “o sea, en incapacidad de pago, es muy grave y eso tiene un efecto no solo coyuntural, no solo para este Gobierno, sino que afecta la imagen crediticia y de voluntad de pago de sus compromisos externos en el largo plazo”. En criterio del analista económico Gonzalo Chávez, el Gobierno está frente a “un dilema durísimo, que no pagara las deudas”. “Si no pagas deudas y no muestras solvencia a futuro vas camino a un default”, dijo

https://eju.tv/2025/03/exsecretario-de-la-caf-dice-que-si-bolivia-no-paga-la-deuda-externa-se-tendra-que-declarar-en-default/