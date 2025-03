El número de víctimas estafadas por la constructora MAGC supera las 150, el gerente fue aprehendido

Imagen de la protesta de los afectados. Foto: Denunciantes

Las personas que denunciaron haber sido estafadas por la empresa Constructora MAGC ya superan las 150, de acuerdo con la denuncia de un grupo de afectados. Entre tanto, el gerente Miguel Ángel G.C. fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz, y la tarde de este sábado se desarrolla su audiencia de medidas cautelares.

Según el relato de una de las víctimas, la empresa ofrecía construir viviendas en los terrenos que son de propiedad de las personas interesadas, para lo cual pedía un pago adelantado equivalente al 35% del monto total de la obra. Algunos pagaron 10.000 dólares, otros, 13.000 dólares, e incluso más.

Sin embargo, con el paso de los meses no había un avance significativo de las obras en los predios, solo fueron levantadas algunas pilastras.

“Las publicaciones salieron en Facebook, debíamos dar una inversión de 35% para que nos construyan en terreno propio, lo cual no se dio, yo di 13 mil dólares, pero no han puesto un ladrillo ni estudio de suelos. Vinimos a la empresa a reclamar y nos topamos con que hay más de 150 víctimas, esto es estafa múltiple”, relató Eduardo Menacho, uno de los afectados.

Ante la inexistencia de las obras, muchos de los afectados reclaman la devolución del dinero que adelantaron porque, además, no ofrecen ninguna solución al asunto.

“Al ver tantas personas afectadas pedimos la devolución del dinero no construyen desde el año pasado, tenemos personas que fueron captadas desde La Paz y Cochabamba y ellos siguen vendiendo humo”, agregó Menacho.

Alertaron también que, el pasado 2 de diciembre, la Alcaldía de Trinidad, en Beni, publicó en su cuenta de Facebook que se socializó el mecanismo para otorgar créditos directos que beneficiarán a las familias más vulnerables con viviendas que iban a ser construidas por la misma empresa MAGC, por lo que sugieren tener cuidado.

Otra de las afectadas indicó que los justificativos de la empresa para no haber construido van desde la lluvia hasta la feria en la que deben captar clientes.

“Hice el contrato el 7 de septiembre (de 2024), el 16 debían comenzaron, pero no hicieron nada, era feria, lluvias. No asumen la responsabilidad en tanto tiempo una pilastra, yo di 120 mil bolivianos”, señaló.

Las víctimas consideran que en esta estafa múltiple también está implicada una notaría en la que se legalizaron los documentos, por lo que exigen que las autoridades pongan sus buenos oficios para la devolución del dinero porque están seguros que la construcción ya no se va a hacer. Asimismo, sospechan sobre alianzas con autoridades de la justicia, ya que las denuncias no son recientes, pero se desvirtuaron bajo el argumento de que, además de haber firmado un contrato, ahora deben pagar las cuotas por el resto del monto de las obras, pese a que no hay construcciones.