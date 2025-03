En congreso, Evo Morales advierte que habrá más traidores e insiste en su candidatura

En medio de cientos de seguidores en un congreso en Villa Tunari, ubicada en el departamento de Cochabamba, el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales insistió en que su candidatura es la única por ese frente político y advirtió, sin especificar nombres, que existirán más traidores.

“Que ellos se dividan, nosotros no podemos estar divididos, debemos estar unidos todos. En mi experiencia, no podemos claudicar en otro principio, en otros valores, va a haber traidores, algunos primeros candidatos a presidente se han ido a la derecha y no han logrado dividirnos”, afirmó el exmandatario.

Este sábado se inauguró el congreso evista en el cual buscan refundar el Instrumento Político y se lleva a cabo en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Junto al exmandatario se encontraban los dirigentes del Pacto de Unidad (evista), exministros y legisladores; sin embargo, no se observó al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

En ese sentido, Morales rechazó una vez más sobre la aplicación de un plan alterno para sustituirlo en caso de que su candidatura sea inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Aquí no hay plan b, cuando hablan de un plan, es del imperio, es del Gobierno y de la derecha. Como decidieron varias regiones, departamentos y congresos nacionales que el candidato único es Evo presidente. Mientras tenga vida y el destino me acompañe, estaré al lado de ustedes y de la gente humilde”, afirmó.

En su alocución, que se extendió por más de media hora, Morales arremetió contra el gobierno de Luis Arce y afirmó que provocó que el país tenga que pedir limosna, haciendo alusión a la solicitud que hizo el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para aprobar créditos externos.

“Se han farreado los recursos económicos que formaban parte del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda externa se ha incrementado al punto que ahora Bolivia está sumergida en una crisis. Hemos vuelto a ser un país limosnero, mendigo; no hay plata ni para comprar combustible, nunca hubo eso en nuestra gestión”, protestó.