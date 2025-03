En San Matías proclaman a Andrónico como candidato presidencial y lo declaran Hijo Predilecto

En su vista a Santa Cruz, Rodríguez también sumó apoyo de las organizaciones interculturales de Yapacaní para la candidatura presidencial.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue declarado Hijo Predilecto de San Matías, Santa Cruz, y fue proclamado candidato presidencial de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Autoridades locales, municipales y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) recorrieron las calles de San Matías en apoyo del titular del Senado, a quien ven como una alternativa de cambio dentro el partido.

Rodríguez ha venido ganando protagonismo en el escenario político, luego que la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba vetara cualquier posibilidad de postulación presidencial.

En su vista a Santa Cruz, Rodríguez también sumó apoyo de las organizaciones interculturales de Yapacaní para la candidatura presidencial, quienes pidieron frenar “la dictadura sindical” y opacar el brillo del titular del Senado.

“A los hermanos de la Seis Federaciones del Trópico, nosotros respetamos las decisiones orgánicas que hayan sacado, pero no es posible que puedan coartar sus derechos constitucionales de ser elegido a nuestro hermano Andrónico. No estoy de acuerdo y no porque lo diga, quiere decir que soy traidor”, señaló Samuel Rojas, secretario de Comunicación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

Por ello, añadió que “nosotros, las organizaciones sociales, en este escenario tenemos que decirle que aquí está nuestro presidente del Senado, quien nos va a reencaminar en esta gestión 2025-2030”.

Sin mencionar sobre su candidatura, el titular del Senado agradeció el recibimiento de las organizaciones sociales de Yapacaní e indicó que el Congreso no sólo tiene una gran relevancia a nivel orgánico, sino que también representa un espacio fundamental para reflexionar sobre la coyuntura política y económica del país.

Desde Lauca Ñ, el expresidente Evo Morales señaló que el gobierno pretende dividirlos, pero que se acordó junto a Andrónico que “Evo Morales” es único candidato presidencial.

“La semana pasada las centrales de las Seis Federaciones acordaron que el único candidato es Evo Morales. Firmaron los ejecutivos de las Seis Federaciones, mi personas y Andrónico para demostrar que estamos unidos”, aseveró.

Fuente: La Razón