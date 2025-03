Eva Copa pide a la ALP que apruebe los créditos para ‘oxigenar’ la economía y normalizar la provisión de combustibles

Exhorta al presidente Luis Arce a convocar a diferentes sectores sociales para definir un gran pacto que permita revertir la crítica situación nacional

Boris Bueno Camacho / La Paz

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa Murga, exhortó este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar los créditos internacionales paralizados en las cámaras de Diputados y Senadores, porque son una herramienta fundamental para poder instaurar proyectos de desarrollo en cualquier país del mundo; además, que permitirán la inyección de recursos para dinamizar la economía nacional y sortear la crisis energética actual, que ha provocado la inmovilización de diferentes sectores productivos.

En tal sentido, estimó que el presidente Luis Arce debe convocar a las fuerzas políticas con representación en el Legislativo y otros actores para definir un pacto social, político y económico que coadyuve a revertir la difícil coyuntura que atraviesa el país, la cual estimó se debe al bloqueo en la ALP a los créditos externos, por la negativa de diputados y senadores a allanar la aprobación de estos y permitir que se pueda retomar la senda del desarrollo en el país.

Maquinaria pesada trabaja en los ríos de El Alto. Foto: Gamea

“Cualquier gobierno en el mundo vive de créditos, sus proyectos están en base a créditos y estos llegan en dólares. Esos dólares se quedan en el Banco Central, y el Banco Central paga en bolivianos. Esto va a ayudarnos a oxigenar un poco nuestra economía y poder tener el combustible necesario; la verdad es que ya van a estar cinco años en la Asamblea Legislativa y no saben cuál es el proceso que van a llevar adelante”, lamentó.

Copa también criticó a los legisladores que se oponen a la aprobación de estos recursos, porque no solamente bloquean la gestión del presidente Arce, sino al país en su conjunto, debido a que la negativa a aprobar los préstamos internacionales afecta negativamente la economía nacional y limita la capacidad de todos los niveles de gobierno para ejecutar los proyectos de desarrollo que demanda la propia población.

Los trabajos ediles se redujeron en un 50% en El Alto por la falta de combustible. Foto: Gamea

«Estas solamente son ganas de molestar y n solo perjudican la gestión de Luis Arce, perjudican el proceso regular que debería de tener nuestro país en diferentes temas: carreteros, construcción de hospitales, embovedados, proyectos de riego que debería tener el país; todo crédito que llega al país lo hace con nombre y apellido; me molesta que haya legisladores que no sepan cuál es su trabajo”, lamentó, además de pedir que no se maneje la necesidad del pueblo en función a criterios electoralistas.

Asimismo, se refirió al incremento salarial solicitado por la Central Obrera Boliviana y pidió al gobierno analizar profundamente esa solicitud, porque los gobiernos municipales como el de El Alto no están en posibilidades de asumir esa obligación debido a la baja de los ingresos tanto por concepto de recaudaciones propias, así como de otras fuentes que eran entregadas por el Tesoro General de la Nación (TGN).

La alcaldesa de El Alto. Eva Copa. Foto: captura pantalla

“Es insostenible para nosotros, así que esperamos que el ministro de Economía y el presidente Luis Arce tomen una decisión real enmarcada en la situación económica del país, nosotros no vamos a aguantar (el incremento), pese a que somos el municipio más austero, hemo tenido que rebajar la cantidad de personal, hemos tenido que reducir algunos programas, estamos reduciendo el parque automotor, estamos haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir”, apuntó.

La autoridad estimó que, debido a la falta de combustible, los servicios municipales se redujeron en un cincuenta por ciento, por ello la determinación de suspender el transporte municipal de pasajeros ya que la prioridad en este momento es la maquinaria pesada para la atención de las emergencias por las intensas precipitaciones registradas en los pasados días; empero, aseguró que serán restablecidos una vez se normalice la provisión de carburantes.

El servicio de transporte municipal fue suspendido. Foto: Gamea

“Nuestra prioridad son las maquinarias que están en los ríos para precautelar la seguridad de las viviendas aledañas, estamos trabando al 50 por ciento, no se están utilizando las movilidades del municipio para que podamos tener el combustible netamente para maquinaria pesada, el bus municipal ha suspendido su trabajo hasta que podamos tener regularidad en la provisión del combustible, de igual manera estamos haciendo la compra directa, hemos hecho un aporte los funcionario para tener liquidez”, remarcó.