Evo dice que el BCB becó a Arce para estudiar en el exterior y que YPFB financió estudios de su hijo

Evo Morales también recordó que Luis Arce fue parte del directorio de YPFB luego de superar los problemas de salud que lo obligaron a dejar el Ministerio de Economía.

eju.tv / Video: RKC

El líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba Evo Morales señaló este domingo que el hijo del presidente Luis Arce fue becado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para especializarse, pero además dijo que el Banco Central de Bolivia (BCB) también había otorgado una beca al actual mandatario para estudiar en el exterior.

Así lo ha revelado este domingo en su programa radial, en medio de un intenso cruce de acusaciones por la responsabilidad de él y Arce sobre la caída de las reservas de hidrocarburos y su producción, que afectan a la fecha al fondo para la subvención de combustibles y a las arcas del Estado.

«YPFB becó a su hijo, no quiero tanto comentar, es un derecho. A él (Arce) le becó Banco Central de Bolivia para que pueda estudiar en Inglaterra, durante los tiempos neoliberales; no es que Inglaterra ha becado a él, sino el BCB becó a él, pagado por BCB estudió en Inglaterra y al hijo le becó o pagó, en otras palabras, YPFB para que pueda especializarse, es un derecho, que mejoren los chicos», señaló Morales, aunque no expuso ninguna prueba de su afirmación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El líder del evismo aviva el cruce de acusaciones luego de que Arce deslindará su responsabilidad sobre los problemas que enfrenta el país en materia de hidrorcaburos. En un evento de las Bartolinas, el mandatario dijo que durante el Gobierno de Morales él era ministro de Economía y no de Hidrocarburos.

«Trata de desmentir y querer deslindar responsabilidades, yo no entiendo eso», afirmó Morales en alusión al presidente Arce.

En esa línea, explicó que «hay un Gabinete de Planificación, que dirige a veces el Ministerio de Panificación, a veces Economía. Ahí está el Ministerio de Hidrocarburos, Producción, quienes tienen que ver con inversión, obras públicas, cualquier proyecto o plan pasa por el Gabinete de Planificación y el Ministerio de Economía siempre ha sido parte de eso, a veces dirige».

En ese marco, añadió que «Economía, por la responsabilidad, tiene su representante en el directorio de YPFB, entonces, es partícipe».

Morales también recordó que Arce fue parte del directorio de la petrolera estatal luego de superar los problemas de salud que lo obligaron a dejar el Ministerio de Economía.

«Yo me acuerdo, después de que tuvo problemas de salud, dejó momentáneamente el Ministerio de Economía, mejoró y se ha plegado a ser miembro del directorio de YPFB y hemos explicado, y su hijo trabajaba en YPFB», sostuvo.

El Gobierno y el mandatario aún no se pronunciaron sobre las versiones lanzadas por Morales este domingo.