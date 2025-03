Evo Morales denuncia que en plena crisis hay funcionarios gubernamentales que ganan hasta Bs 250 mil

Afirma que tiene la documentación respaldatoria, la cual será presentada en su programa dominical en la emisora de los cocaleros del trópico de Cochabamba.

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

En el marco de un encuentro con sus adeptos en la localidad de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales denunció que, pese a que el país soporta una grave crisis económica, personeros de instituciones que dependen del Estado boliviano perciben salarios entre 50 mil y 250 mil bolivianos, acusación que demostrará este domingo con la documentación correspondiente en su programa dominical de la radioemisora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se refirió así a diferentes entidades que dependen del Estado boliviano como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), cuyas máximas autoridades perciben salarios que oscilan entre Bs 45 mil y Bs 50 mil; o, el caso más evidente, según el exmandatario, que se refiere a la Empresa Siderúrgica del Mutún, cuyo presidente ejecutivo, Jorge Alvarado Rivas, percibiría un sueldo que llega a los 250 mil bolivianos.

El expresidente Evo Morales. Foto: captura pantalla

“hay un gerente que está ganando, dice, 250 mil bolivianos, en YPFB está ganando como 50 mil bolivianos, yo tengo moral para hablar, cuando era diputado ganaba 25 mil bolivianos; presidente, 40 mil bolivianos, he asumido y he bajado el sueldo a 15 mil bolivianos al mes, todos ganaban menos que Evo, diputados y senadores menos que evo; gerentes de empresas estatales, menos que Evo; ahora, (el gerente de) Mutún, 250 mil bolivianos al mes; no hay plata dicen, pero se la están robando”, aseveró.

En ese sentido, reflexionó que las nuevas generaciones que se dediquen a la política lo deben hacer con vocación de servicio al país y no por el beneficio económico, porque se tiene que priorizar el bienestar de la sociedad en su conjunto, premisa que fue olvidada por la actual gestión de gobierno la cual prioriza los altos salarios de los servidores públicos, que es uno de los factores de agravamiento de la crisis, porque existe un aparato estatal excesivo.

Morales con los dirigentes de Lauca Eñe. Foto: captura pantalla

Además, se refirió a la crisis energética que atraviesa el país y recordó que fue partícipe del levantamiento paulatino del subsidio de los carburantes, tal cual fue su alerta hace unos dos años cuando se dieron las primeras señales sobre los problemas que podía afrontar la nación si no se tomaban determinaciones como la adecuación paulatina del precio del diésel y gasolina a los estándares internacionales, por el costo excesivo para el erario nacional.

“El anteaño pasado ya dije que la exagerada subvención del combustible es cáncer para la economía de Bolivia, sin ningún miedo, y al día siguiente Lucho dice que la subvención no se toca, ahora dice (que habrá) la libre importación, el litro de gasolina y diésel va a ser de 13 o 14 bolivianos, si gradualmente hubiera levantado a 6 o 7 bolivianos, pero ahora es incontrolable, de paso no tiene plata”, refirió el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.