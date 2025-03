Gobierno logra un respiro al llegar a un acuerdo con lo choferes, pero debe responder a su pliego

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los choferes después de la reunión con el gobierno. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno sella acuerdo con choferes, pero el sector da 48 horas para tener respuesta a su pliego; Comité Multisectorial presenta a Arce un proyecto de decreto para liberar importación, transporte y comercio de gasolina y diésel; y, TCP: ‘Autoprorrogados’ vuelven a blindarse; magistrados electos no intervinieron en nueva declaración constitucional . eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gobierno sella acuerdo con choferes, pero el sector da 48 horas para tener respuesta a su pliego

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue el encargado de leer el acuerdo que suscribieron con los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia y otros representantes, e indicó que con la firma de los cinco puntos que hace referencia, principalmente al abastecimiento de combustibles y el estado de las carreteras, el lunes 24 no debería haber el paro movilizado de 48 horas. No obstante, los representantes del sector enfatizaron que sólo se les dio un plazo de 48 horas para que respondan a su pliego petitorio, de lo contrario acatarán las movilizaciones desde el miércoles 26 de marzo. “Este es el acuerdo consensuado punto por punto y obviamente con este documento no tendría que haber ningún paro el lunes”, manifestó el ministro Montaño, ante la consulta sobre si habrá paro de choferes o no.

https://eju.tv/2025/03/gobierno-asegura-que-llegaron-a-un-acuerdo-con-choferes-pero-el-sector-exige-respuesta-a-su-pliego-y-da-plazo-de-48-horas/

Comité Multisectorial presenta a Arce un proyecto de decreto para liberar importación, transporte y comercio de gasolina y diésel

En representación del Comité Multisectorial que alista una movilización para la próxima semana, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó un proyecto de Decreto Supremo para liberar la importación, transporte y comercialización de gasolina y diésel, que a la fecha falta en varios puntos del país. En una nota dirigida al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, señaló que el proyecto de norma tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles. Pero además busca promover la competencia y transparencia en el mercado y proteger los derechos de los consumidores. “Creemos que esta regulación es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país”, sostuvo el directivo, cita un boletín institucional.

https://eju.tv/2025/03/comite-multisectorial-presenta-a-arce-un-proyecto-de-decreto-para-liberar-importacion-transporte-y-comercio-de-gasolina-y-diesel/

Dunn: ‘Arce presidente niega al Arce ministro’

“Yo era ministro de Economía, no de Hidrocarburos”, afirmó el presidente Luis Arce durante un acto en La Paz. A raíz de esta declaración, el consultor financiero Jaime Dunn expresó su indignación por la manera en que el mandatario niega su responsabilidad en las decisiones tomadas cuando fue ministro en el gobierno de Evo Morales. “Luis Arce fue el arquitecto del modelo económico vigente, no fue un simple ejecutor”, aseguró Dunn. Dunn cuestionó que el presidente se muestre ajeno a los hechos ocurridos en el ámbito económico durante los gobiernos de Morales, de los que Arce formó parte y se presentó como el ideólogo del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo. “La falta de diversificación y la omisión de explorar y alimentar el propio modelo fue una decisión política tomada por las máximas autoridades, incluyéndolo a él”, sentenció.

https://eju.tv/2025/03/dunn-arce-presidente-niega-al-arce-ministro/

Doria Medina critica a Arce: “Necesitamos un líder que asuma compromisos y responsabilidades”

Tras las palabras de Luis Arce deslindando responsabilidades por la crisis de combustibles y la caída de reservas de gas, el precandidato a la Presidencia de Bolivia cuestionó al mandatario a través de sus redes sociales. “Según UNITEL, Arce niega que sea su responsabilidad la falta de dólares. Qué indignante presidente nos ha tocado en suerte”, escribió Doria Medina este viernes. Además, añadió que el país necesita “un líder que asuma compromisos y responsabilidades”. Añadió que solo así el país vencerá la crisis por el actual modelo económico y político. Durante un encuentro de las Bartolinas en La Paz, Arce apuntó a los gobiernos anteriores, entre ellos el de Evo Morales y el de Jeanine Añez, a quienes responsabilizó por no cuidar la “nacionalización” porque el “país vivía del gas” y en las pasadas gestiones no se invirtió en exploración.

https://eju.tv/2025/03/doria-medina-critica-a-arce-necesitamos-un-lider-que-asuma-compromisos-y-responsabilidades/

TCP: ‘Autoprorrogados’ vuelven a blindarse; magistrados electos no intervinieron en nueva declaración constitucional

Este viernes se conoció sobre la Declaración Constitucional 002/2025 que fue emitida en febrero de este año en respuesta a la queja que presentó el exmagistrado Ricardo Torres, porque a su criterio no se estaba cumpliendo la Declaración Constitucional 0049/2023 con la que los magistrados autoprorrogados dispusieron que solo iban a ser removidos de sus cargos, cuando haya autoridades electas. El documento señala que la Sala Plena de Tribunal Constitucional dio curso a la queja por incumplimiento presentada por Torres. Además, declara inconstitucional la Ley de conformación y funcionamiento del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia, que fue aprobada por el Senado en enero de este año. El TCP exhorta a la Asamblea Legislativa a “abstenerse de reproducir el contenido material declarado inconstitucional”.

https://eju.tv/2025/03/tcp-autoprorrogados-vuelven-a-blindarse-magistrados-electos-no-intervinieron-en-nueva-declaracion-constitucional/

La Paz: ANH apunta a una red por el desvío de combustibles en Caranavi

El jefe de Unidad de Análisis y Evaluación Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Andrés Lamas, afirmó este viernes que detectaron una red de personas por el intento de desvío de combustibles hacia el municipio de Caranavi, en La Paz, debido a que dos conductores sacaron el GPS de las cisternas en los que trasladaban el carburante. Ante el hecho, se hizo la denuncia penal ante la Fiscalía, para el cual se aprehendió a dos personas. “Ambos no contaban con la hoja de ruta emitida por la Dirección de Sustancias Controladas, lo que hizo suponer que se trata de un desvío de combustible, porque en una primera ocasión los camiones salieron de la planta de Senkata, en El Alto, con destino hacia los surtidores de las provincias, con escolta del personal de la ANH, y en segundo viaje desconectaron el GPS”, detalló el funcionario.

https://eju.tv/2025/03/la-paz-anh-apunta-a-una-red-por-el-desvio-de-combustibles-en-caranavi/

Policía: “Gente contratada ha ido a rescatar las cisternas” que estaban retenidas en Caranavi

En videos compartidos en las redes el jueves se observó que dos cisternas, que no tenían su hoja de ruta, fueron retenidas en la plaza de Caranavi, donde los pobladores con bidones en mano exigían que los carburantes sean repartidos en el lugar. El comandante de la Policía en La Paz, Gunther Agudo, señaló que las cisternas ya no se encontraban en la plaza donde estaban siendo custodiadas por uniformados y ahora ha iniciado las investigaciones para dar con los vehículos y con las personas que las sacaron del lugar. “Tenemos conocimiento que gente contratada ha ido a rescatar esta cisterna, están siendo buscados por la Policía”, manifestó Agudo El jefe policial agregó que las personas que retiraron las cisternas hicieron uso de dinamitas y petardos para alterar a la población, lo que fue aprovechado para retirar los vehículos.

https://eju.tv/2025/03/policia-gente-contratada-ha-ido-a-rescatar-las-cisternas-que-estaban-retenidas-en-caranavi/

Denuncian que los precios de diésel y GLP se disparan en municipios del norte paceño, una garrafa cuesta hasta en Bs 100

Indicó que los habitantes ya no pueden comprar el aceite o el azúcar, porque sus precios duplicaron y muchas amas de casa están desesperadas por la actual situación. Exigió a las autoridades gubernamentales un abastecimiento adecuado de carburantes para evitar un incremento adicional en los costos. En los municipios del norte de La Paz, los precios del combustible alcanzaron cifras elevadas, al igual que los productos y alimentos, situación que afecta a los habitantes del lugar. Es el caso de una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que cuesta entre Bs 70 y Bs 100, dependiendo la distancia de la población, lamentó este viernes el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Gonzalo Ascencio. “A eso se suma que el transporte pesado que lleva mercadería no puede llegar a las poblaciones por falta de diésel”, alertó.

https://eju.tv/2025/03/denuncian-que-precios-de-diesel-y-glp-se-disparan-en-municipios-del-norte-paceno-una-garrafa-cuesta-hasta-bs-100/

La afectación por las lluvias se extiende a todo el país: 49 personas fallecidas y 708 casas destruidas

Los daños causados por las lluvias se extienden a todo el territorio nacional, donde ya se contabilizaron 49 personas fallecidas, 708 casas destruidas y 324.699 familias damnificadas y afectadas. «Ya son nueve los departamentos que tienen afectación, tenemos entendido que Oruro se va a declarar en desastre, Beni ya se ha declarado en desastre y con esos serían seis los departamentos declarados en emergencia y desastre, eso significa que son eventos extraordinarios, estamos hablando de 324.699 familias entre damnificadas y afectadas, 708 viviendas destruidas y 49 personas fallecidas», detalló este viernes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. En la presente jornada, el funcionario se trasladó hasta el departamento de Beni, donde entregó ayuda humanitaria y dio inicio a los puentes aéreos.

https://eju.tv/2025/03/la-afectacion-por-las-lluvias-se-extiende-a-todo-el-pais-49-personas-fallecidas-y-708-casas-destruidas/