Gobierno sella acuerdo con choferes, pero el sector da 48 horas para tener respuesta a su pliego

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, fue el encargado de leer el acuerdo que suscribieron con los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia y otros representantes, e indicó que con la firma de los cinco puntos que hace referencia, principalmente al abastecimiento de combustibles.

No obstante, los respresentantes del sector enfatizaron que sólo se les dio un plazo de 48 horas para que respondan a su pliego petitorio, de lo contrario acatarán las movilizaciones desde el miércoles 26 de marzo.

“Este es el acuerdo consensuado punto por punto y obviamente con este documento no tendría que haber ningún paro el lunes”, manifestó el ministro Montaño, ante la consulta sobre si habrá paro de choferes o no. En la conferencia de prensa no estuvieron los dirigentes del transporte sindicalizado.

Entretanto, el ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz, Edson Valdez, afirmó que se suspende el paro previsto para el 24 y 25 de marzo tras reunión con el Gobierno, pero dieron un plazo de 48 horas para destituir al presidente de la ABC y al viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. De no cumplirse esta exigencia, los choferes retomarán su medida de presión a partir del miércoles 26.

«Hemos dado un plazo de 48 horas al Gobierno, finalmente la Federación Departamental de La Paz y sus ocho regionales, levantamos el paro del llunes 24 de marzo y martes 25 con el compromiso que hizo el Gobierno, que deben cumplir con lo comprometido, de no ser así, nos iremos a la movilización», advirtió Valdez.

Precisó que en el pliego, para el cual dan un plazo de 48 horas, se pide la destitución del presidente de la ABC, del viceminiministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, debido al incumplimiento a los requerimientos que les hicieron hace semanas atrás.

La reunión entre los choferes de La Paz con las autoridades de Gobierno comenzó este viernes por la mañana entre abucheos y al grito de «¡destitución, destitución!» contra el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, a quien califican de «incapaz» y de tener responsabilidad en los siniestros que se cobraron decenas de vidas por el mal estado de las vías.

En la cita participaronn los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaro; de Economía, Marcelo Montenegro, e Hidrocarburos, Antonio Gallardo; además del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, el de la ABC, el gerente de la ANH, y otros viceministros, con el objetivo de evitar que el sector del transporte sindicalizado vaya al paro anunciado para el lunes y martes de la próxima semana.