Han rascado el fondo de la olla, YPFB ha quedado insolvente porque Bolivia tiene un modelo económico fallido, afirma Ríos

Ríos considera que el Gobierno quiere que se aprueben los créditos para quedarse con los dólares y luego pagar en bolivianos las obras y trabajos sociales.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ayer, con el anuncio de insolvencia de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que solo podrá abastecer hasta el 50% de la demanda de combustible del país por la falta de dólares, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, fue contundente al afirmar que el Gobierno nacional ya ha “rascado el fondo de la olla” y que su modelo económico social comunitario productivo ha fallado.

“Hemos llegado a rascar la olla y rascar bien profundo (porque) YPFB ha quedado básicamente insolvente. El Banco Central de Bolivia a principios de año tenía 1.750 millones de dólares de reserva en oro, no sé si ya lo han vendido todo a una parte y tenía 50 millones de dólares de liquidez en efectivo, cuando necesitamos importar 3.200 millones de dólares de combustible, entonces es un modelo fallido”, explicó Ríos en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El experto en hidrocarburos detalló que el Gobierno quiere que se aprueben los créditos estancados en el Legislativo que suman alrededor de $us 1.600 millones -financiados por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA, entre otros- para quedarse con los dólares y pagar en bolivianos las obras y trabajos sociales.

“(En otros países) el sector privado se encarga de abastecer de energía el país y esto lo hacen importando o produciendo en competencia con varias empresas. El problema de Bolivia es que tiene un modelo económico fallido que le asigna al Estado un rol empresarial que no le corresponde y por esto estamos pagando las consecuencias”, expresó Ríos.

El analista económico recordó que desde hace 10 años pide una nueva Ley de Hidrocarburos para que llegue “nueva inversión” y así reponer las reservas de gas que vendía y utilizaba el país. Sin embargo, el Estado ha transitado de ser un país exportador de gas natural el 2025, con cerca 6 mil millones de dólares por año, ha importar en esta gestión cerca de 3.400 millones de dólares y exportar gas por un rango de $us 1.400 millones. “Y por supuesto, YPFB se ha quedado insolvente”, agregó.

“No creo que en la Asamblea (Legislativa) vayan a aprobar un crédito y, por lo tanto, vayan o comprándose sandalias gruesas o comprando moto eléctrica. Yo me he comprado una moto eléctrica hace aproximadamente ocho meses porque sabía que esto venía y todos mis amigos me miraban como loco, pero les decía esto va a venir y va a venir duro, bueno, ahora están todos buscando moto eléctrica”, manifestó el exministro.

