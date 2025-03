Juntas vecinales de El Alto también se movilizan y dan plazo al gobierno para dar soluciones a la crisis

Diferentes sectores sociales manifiestan su reclamo a la administración Arce por no dar hasta la fecha una respuesta a la crisis que genere certidumbre en las familias bolivianas.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El panorama social en la urbe alteña se complica debido a que este miércoles no solamente inició el paro indefinido de los transportistas de El Alto, sino también existen otras movilizaciones protagonizadas por sectores como el de los campesinos de las provincias paceñas, que instalaron bloqueos en esa urbe antes de descender a la hoyada para hacer conocer al gobierno su molestia por la falta de acciones contra la crisis; a estos se suman también las juntas vecinales que reclaman por el incremento del precio de la canasta familiar.

Uno de los dirigentes del Distrito 7 manifiesta que la situación económica de los hogares alteños se torna insostenible por el incremento periódico de los productos esenciales de la dieta en los hogares, además de ello, el desabastecimiento de alimentos como el arroz, aceite, las carnes de pollo y res, entre otros, que obligan a la población a hacer peripecias para poder llevar un plato de comida para sus familias, quienes sufren con mayor rigor el impacto del contexto económico actual.

El dirigente muestra el pronunciamiento de los vecinos. Foto: captura pantalla

“La crisis nos ha afectado mucho, la canasta familiar ha subido y está en las nubes; asimismo, no tenemos gasolina ni diésel, por eso nos estamos pronunciando y damos 72 horas al Gobierno central para que dé una solución, caso contrario, a la cabeza de nuestro hermano Juan Salcedo tendremos un ampliado de los catorce distritos de El Alto donde se tomarán medidas drásticas, puede ser bloqueo de caminos, huelga de hambre, marchas. Escuche al pueblo, porque el pueblo se está muriendo de hambre”, afirma.

Sin embargo, el representante vecinal aclara que las juntas vecinales no pedirán la renuncia de Luis Arce Catacora, porque fue elegido presidente de manera democrática; empero, sí le exigen que solucione la dramática situación que atraviesan los hogares alteños y bolivianos, los cuales rechazan las diez medidas dictadas la pasada semana, porque en lugar generar certidumbre, provocaron mayor inseguridad y el incremento de los precios de los productos.

La ciudad de El Alto está paralizada por los bloqueos. Foto: Wara TV

“Un quintal de arroz está entre los 600 y 700 bolivianos, aceite ha llegado a 120 bolivianos, la gente de a pie, la gente humilde ya no tiene nada que comer; ayer se han reunido con sus ministros y ha dicho que va a llegar gasolina y diésel, estamos esperando desde hoy hasta el lunes, si no hay resultados no nos queda más que levantarnos en las calles y luchar como antes hasta que nos dé una solución”, remarca.

En tal sentido, emplaza al gobierno a trabajar en la búsqueda de respuestas a la problemática actual que ha determinado que varios sectores inicien movilizaciones en el departamento y el resto del país, y otros den plazo para la normalización de la economía; pero, también piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a brindar una salida mediante la aprobación de los créditos externos que permitan regularizar la circulación de dólares en el país, lo que permitiría que los precios de los bienes bajen nuevamente.

Las filas en los teleféricos son extensas.

“Creo que la Asamblea tiene que aprobar los créditos, porque no hay dólares, por eso estamos dando el plazo de 72 horas para que puedan dar una respuesta a las demandas de la población; tienen sus técnicos, que analicen, si se tiene que levantar la subvención que lo hagan, porque la subvención casi no favorece el pueblo, sino a algunos sectores; por eso, que el gobierno vea, pero queremos una solución”, remarca el dirigente de los vecinos de El Alto.