La tasa de inflación superará el 10% hasta diciembre, la proyectada de 7,5% no es real, afirma diputado de CC

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que la inflación hasta febrero subió a 3,24%. “El gobierno está perdiendo el control de la economía”, alerta el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Porcel.

Video: Diputado José Porcel de CC

Fuente: eju.tv

El Gobierno del Presidente Luis Arce, proyectó en su Presupuesto General del Estado 2025 (PGE). una inflación anual de 7,5%, pero en dos meses ya se llegó a casi la mitad de esa cifra. Al respecto, el economista y diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Porcel declaró a eju.tv que las proyecciones gubernamentales no son reales y está seguro de que la inflación superará hasta diciembre de este año los dos dígitos, es decir, llegará al menos al 10%.

“Estoy seguro de que vamos a superar los dos dígitos, bajo los siguientes argumentos: 1) la escasez de combustibles no va a disminuir y menos desaparecer, 2) la balanza comercial que es la generadora de divisas, sigue siendo deficitaria, esto quiere decir que las exportaciones seguirán siendo menores a las importaciones, porque entre otras cosas, ya no tenemos gas para exportar y 3) porque el accionar del gobierno crea cada vez más desconfianza e incertidumbre”, expuso.

Porcel añadió señalando que el dato revelado hoy por el INE demuestra que el país está ingresando a una situación económica por demás peligrosa, ya que la inflación no se detendrá y eso expone que el Ejecutivo “está perdiendo el control de la economía”.

“Continua la inflación afectando a las familias, eso se debe a que paulatinamente el gobierno está perdiendo el control de la economía al no haber combustible, al no haber divisas al no haber predisposición (del Ejecutivo) para dar solución (a la crisis) y sólo engrosar los presupuestos de los ministerios”, declaró a eju.tv.

Porcel añadió que el proceso inflacionario continuará con peligrosos efectos en la economía nacional y quienes más sufrirán ello serán los ciudadanos que tienen bajos ingresos.

Otro dato, sobre el peligroso crecimiento de la inflación es que, en febrero de 2024, la misma llegó a 0,28%, once veces menos que el porcentaje registrado hasta este febrero de 2025.