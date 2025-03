La Verde inicia su trabajo sin jugadores del Bolívar

Fuente: lostiempos.com

“Después del primer partido cederemos a los jugadores si accedemos a la final. Si uno va a lo que dicta FIFA, uno tiene que entregarlos cinco días antes, nosotros entregaremos bastante tiempo antes. Estamos haciendo más de lo que pide la FIFA, todo se hace en coordinación y de la mejor manera”, aseguró ayer Eduardo Valdivia, gerente general de Baisa SRL, empresa que administra al club celeste, en entrevista con Futbolmanía, antes del duelo por la semifinal ante Universitario de Vinto.

La determinación se debe a que la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) programó las finales del Torneo Amistoso de Verano, para este jueves 13 de marzo y el domingo 16 de marzo.

La noticia de que ayer los jugadores del club Bolívar no se unirían a la concentración fue corroborada por Carlos Pino, jefe de logística de la Verde, quien aseguró a los medios paceños: “Oficial no tenemos nada, ellos deberían integrarse hoy (por ayer) después del partido, así lo habíamos hablado con ellos, teníamos incluso un bus que los traería a la concentración, pero ya se ha suspendido eso, entonces hoy (por ayer) no estarán con nosotros, pero oficial no tenemos nada aún”.

Los cinco jugadores convocados del club Bolívar son los defensores José Sagredo, Romar Rocha y Luis Paz; los volantes Ramiro Vaca y Robson Matheus.

Los ocho jugadores con los que la Verde inició su trabajo son: los arqueros Rodrigo Banegas (The Strongest), Braulio Uraezaña (Blooming); el defensa Diego Medina (Always Ready); el volante Héctor Cuéllar (Always Ready); y los delanteros Moisés Paniagua (Always Ready), Víctor Ábrego (Nacional Potosí) y Roler Ferrufino (Always Ready).

A ellos se sumó Marcelo Tórrez, del Santos de Brasil, el primer legionario en unirse a la Verde.

Pino informó que se espera que hoy se sumen Lucas Macazaga del Leganés (España) y Óscar López del Mallorca (España).

Los convocados ayer fueron evaluados por el área médica en la mañana y en la tarde trabajaron en el gimnasio, sobre todo abocados a la recuperación muscular.