Las crisis medioambiental y energética ponen en jaque al país

Un técnico municipal muestra la magnitud del deslizamiento de un cerro en La Paz. Foto: AMUN

Boris Bueno Camacho / La Paz

La CNI propone una cumbre público-privada para afrontar la crisis energética que afecta a 40.000 unidades productivas; “estamos preocupados por lo que está sucediendo”: Defensa Civil y militares llegan a la zona de emergencia en La Paz; y, evistas denuncian que un «grupo de delincuentes» allanó de forma ilegal la sede del MAS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

La CNI propone una cumbre público-privada para afrontar la crisis energética que afecta a 40.000 unidades productivas

Ante la escasez de diésel y gasolina que afecta gravemente al aparato productivo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) propone al Gobierno nacional convocar a una cumbre productiva pública-privada, con el fin de plantear soluciones a la crisis energética que se registra en Bolivia. Señala que al menos 40.000 unidades productivas y más de 600 mil fuentes laborales son afectadas por la no provisión de carburantes. “La CNI, ante la crítica escasez de diésel y gasolina que afecta gravemente al aparato productivo, a la cadena logística y al transporte en Bolivia y que fue reconocida por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifiesta la necesidad urgente de convocar a una Cumbre Productiva Pública-Privada para encontrar soluciones inmediatas a la crisis gemela económica y energética”, señala un comunicado de prensa de la CNI.

Falta diésel: Santa Cruz amanece con bloqueo indefinido en Concepción; en Yapacaní fue convocada otra medida similar

El departamento de Santa Cruz inicia una semana con bloqueos. Desde las primeras horas de este lunes hay una protesta de los productores del municipio de Concepción. Ellos exigen el suministro que el Gobierno garantice el suministro de diésel para así se pueda completar la cosecha de verano. Por otro lado, hay otra protesta en Yapacaní, ruta nueva entre Santa Cruz y Cochabamba, con la misma demanda: abastecimiento de combustible. Ante ello, las terminales cruceñas y cochabambinas instruyeron que los viajes se realicen por la antigua carretera. A las protestas en Concepción y en Yapacaní se suman las amenazas de bloqueos en Portachuelo y San Carlos, por demandas locales. El municipio de Concepción, la zona en la que hay el bloqueo, está ubicado a unos 290 kilómetros de la capital cruceña y es ruta principal hacia la Chiquitania.

Arroceros se reúnen en Montero para tratar escasez de diésel y precios

Productores de arroz de distintas regiones del país se reunieron este lunes en el municipio de Montero para analizar la crisis que enfrenta el sector debido a la falta de diésel y la incertidumbre en los precios del grano. La escasez de combustible y el mal estado de los caminos están dificultando el traslado de la producción, lo que podría afectar la seguridad alimentaria del país. David Pérez, presidente de los productores de arroz del Beni, explicó que las lluvias han comprometido grandes extensiones de cultivos, pero la mayor preocupación radica en el acceso al diésel. “Cuando mejore el clima, no podremos mover los camiones porque no habrá diésel para cargarlos, y eso será desastroso. Este insumo representa entre un 5 % y un 10 % de nuestros costos, pero sin él, no podemos operar”, afirmó. Otro punto central del encuentro fue el precio del arroz.

Conductores denuncian que deben hacer fila por más de 10 horas por combustible

La semana arranca con largas filas en el ingreso de surtidores del eje central del país. Los conductores que buscan abastecerse con combustible denuncian que esperan en la fila incluso más de 10 horas. En las primeras horas de este lunes, se registra una larga fila de motorizados tanto privados como públicos en un surtidor de la avenida Montes, La Paz. Uno de los últimos choferes indicó que está esperando media hora en la fila; sin embargo, lamentó que el primero de la fila está más de 10 horas. “Son horas las que la población pierde esperando en las filas. Lamentablemente el Gobierno dice que no hay plata, entonces ¿Cómo se puede solucionar esto?”, sostuvo el hombre. En un surtidor en el segundo anillo y Doble Vía a La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, la situación es la misma. Los conductores esperaban en especial abastecerse de gasolina.

La inflación subió 1,26% en febrero y acumula 3,24% este 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que la inflación de febrero ha sido de 1,26%, con la cual el acumulado de dos meses del año se eleva a 3,24%. La cifra acumulada a febrero multiplica la registrada el año pasado, puesto que a febrero de 2024 la inflación llegaba a 0,28%. El Gobierno previó una inflación anual de 7,5% en el Presupuesto General del Estado, es decir que en dos meses ya se llegó a casi la mitad de esa cifra. En el cálculo interanual, tomando en cuenta los últimos 12 meses, la inflación a febrero es de 13,22%, según el INE. Humberto Arandia explicó que el alza de precios en febrero obedece a variaciones registradas en productos como el tomate, que se incrementó en 30%. Señaló que esto se debe a las precipitaciones que afectaron los caminos, lo cual impide que el producto llegue a los mercados.

Vecinos de Codavisa, afligidos por los robos en sus viviendas y el extravío de sus mascotas

En La Paz, los vecinos del barrio Codavisa están afligidos por el riesgo de robos en sus viviendas, de las que fueron desalojados por el riesgo de deslizamientos, además de que piden ayuda para encontrar a sus mascotas que terminaron extraviadas. «Todas sus cosas ya habían estado sacando, ellos (los dueños de casa) paraditos habían salido, de la casa de al lado habían estado sacando sus cosas, han salido sin nada», declaró una de las vecinas que resultaron afectadas por el desalojo y teme por la presencia de antisociales. Unos 120 efectivos de la Policía Militar llegaron a la zona para coadyuvar en tareas de evacuación y para brindar seguridad en la zona. Brigadas ediles evacuaron a familias de 80 viviendas y hay ocho manzanos afectados. A mediodía, los vecinos ingresaron a sus casas y recuperar algunas de sus pertenencias.

“Estamos preocupados por lo que está sucediendo”: Defensa Civil y militares llegan a la zona de emergencia en La Paz

El Viceministerio de Defensa Civil llegó a la zona de Codavisa, en el sur de La Paz, acompañado de un contingente militar, para reforzar los operativos de evacuación de los afectados por el “movimiento en masa” que afecta a más de 80 viviendas. “Por instrucción del presidente Luis Arce Catacora, el Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, junto a las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona de Codavisa al sur de la ciudad de La Paz, para apoyar en la tareas de evacuación de las familias damnificadas y coordinar el apoyo que necesitan tras el deslizamiento de algunas viviendas que acaeció en horas precedentes a raíz de las lluvias recientes”, informó el Ministerio de Defensa en sus redes sociales. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que coordinarán con los vecinos para definir el plan.

Evistas denuncian que un «grupo de delincuentes» allanó de forma ilegal la sede del MAS

Los seguidores de Evo Morales que fueron expulsados la mañana de este lunes de la sede del MAS en La Paz denunciaron que un «grupo de delincuentes» allanó de forma ilegal el inmueble, por lo que el equipo jurídico de esa facción del partido iniciará acciones penales. «Queremos denunciar este allanamiento ilegal por parte del diputado Rolando Cuéllar y otros delincuentes que han actuado tal como es el arcismo, como delincuentes», declaró a la prensa uno de los evistas que fue echado de la sede. Militantes del ala arcista del MAS tomaron con violencia esta mañana el recinto del partido ubicado en el barrio de Miraflores, en la sede de gobierno, donde amenazaron con prender fuego la imagen de Evo Morales. «En estas oficinas estaban familiares de presos políticos que estaban descansando», declaró el seguidor de Morales.

Evistas recuperan la sede del MAS y persiguen a arcistas por los techos

Grupos del MAS evista recuperaron la sede del partido en Miraflores que había sido tomada esta mañana por afines al presidente, Luis Arce, liderados por el diputado Rolando Cuéllar. Pasadas las 11:00, seguidores del expresidente Evo Morales, quien ya renunció al partido, ingresaron con palos y por la fuerza a la sede donde opera la Dirección Nacional del MAS y persiguieron a arcistas, algunos de los cuales escaparon por los techos. Los afines a Morales incluso se subieron a los tejados para atrapar a los que ellos llaman como “traidores”. Esta mañana, los arcistas lograron ingresar a la sede del MAS, donde retiraron y quemaron imágenes del expresidente Evo Morales. “Hemos borrado la imagen de Evo, hemos quemado la imagen de Evo. Esta sede es de las organizaciones sociales, no es del Frente Para la Victoria (FPV)”, dijo Cuéllar.

Juicio por la crisis de 2019 ingresa en pausa hasta el 20 de marzo; aún no se trata el recurso ante el TCP por la figura de terrorismo

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, retornaron los recintos en los que están recluidos. El juicio por la crisis de 2019 ingresó en una pausa hasta el 20 de marzo. En mesa estaba la acción de inconstitucionalidad que planteó la defensa legal de Camacho contra el delito de terrorismo, la principal figura penal por la que es juzgada la autoridad cruceña. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso. Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, explicó que “el tribunal indicó que no ha sido notificado todavía” con la decisión del TCP. “Pese a eso, pusimos en conocimiento el auto constitucional 538 que era de 2024. Han indicado que van a esperar, entre tanto, la notificación directamente del Tribunal Constitucional y bueno, van a considerar lo que sea pertinente”, señaló.

