Lluvia de críticas a la falta de gestión diplomática de la Embajada de Bolivia en Argentina

Foto y video: Yo Opino 20

Fuente: Eju/ Juan Carlos Palacios

El jueves 27 de febrero pasado, el embajador de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz dio su semestral rendición de cuentas, informe que “dejó al desnudo la falta de políticas públicas que se requiere del Estado Boliviano” en esta importante legación diplomática, según denuncia publicada en la cuenta de Facebook “Yo 0pino 20”.

El rosario de crítica a la citada rendición de cuentas comienza por la informalidad en la definición del horario en el cual se realizó la misma, dando primero una hora determinada y luego cambiándola por otra con más de hora y media de demora al horario inicial.

En segundo lugar, la invitación a asistir a esta rendición fue marcada por las preferencias políticas para contar con un auditorio de afines al actual gobierno del Presidente Luis Arce, ya que “un 60% de las sillas” estaban “ocupadas por militantes de algunas agrupaciones, en su mayoría mujeres, el resto eran comunicadores sociales”, y jóvenes médicos que más bien llegaron al lugar para buscar la convalidación de sus títulos de grado.

Pero, además, entre los cuatro medios de comunicación convocados a cubrir el acto, éstos eran los mismos que también fueron invitados a la rendición de cuentas del consulado de Bolivia. Esto, pese a que hay más de treinta radios dirigidas a la colectividad boliviana, no sólo en Buenos Aires. Según “Yo Opino” este hecho “demuestra el nulo interés en las políticas públicas implementadas por el embajador y cónsul y que solo se dedican a espacios de diversión, venta de productos y generar dinero en base a la comunicación dirigida a la colectividad boliviana”.

La denuncia añade que “cuando hay una desgracia (en la colectividad boliviana) que podría ser prevenida”, y evitada por acción entre diplomáticos, organizaciones y comunicadores, “no dudan” en organizar campañas de donación y manejar mediáticamente los sentimientos de los integrantes de la colectividad boliviana, incluso apelan a promocionar bebidas alcohólicas, con el rojo, amarillo y verde.

Sobre su relación con los medios, “el embajador cuestionó en forma reiterada” que es sujeto de “crítica infundada que se le hace”.

En cuanto a la rendición que dio el embajador boliviano, la crónica periodística señala que éste sorprendió con una presentación de los funcionarios de esa legación diplomática, como si fueran parte de “una orquesta musical”.

El reporte informativo detalla que el 80% de la exposición se refirió a actividades culturales, desarrolladas en fechas cívicas, nacionales y departamentales, “con cierta exposición sentimentalista personal del diplomático”, actividades en las cuales el objetivo sería mostrar el protagonismo del embajador, incluyendo un encuentro con la selección boliviana de fútbol, cuya importancia se cuestiona como parte de su gestión. En la presentación en power point hecha al respecto, se ve errores como señalar al combinado verde como la “selecion” boliviana (NDR).

Los mayores cuestionamientos a este informe apuntaron a que el embajador Tapia Sainz, de forma reiterada afirmó que cumple su gestión recurriendo la “solidaridad” y ayuda de “amigos” para “gastos que no realiza la Embajada”, en esa línea hubo eventos que él gestionó, promovió y publica en las redes oficiales, que son soportados por particulares y organizaciones, “lo cual demuestra que el embajador está trabajando en actividades de particulares, pero que tienen su firma, sello oficial. Eso es un hecho y no una crítica”, señalan los denunciantes al incidir en que el diplomático no entiende que sus funciones deben ajustarse a la Convención de Viena.

Precisamente, sobre temas de gestión, le preguntaron al embajador por qué la permanente ausencia del Estado de Bolivia, con sus Ministerios, en el Evento Cultural más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Latinoamérica, como es la Feria del Libro, donde los gobiernos países de la región sientan presencia. La Ministra Consejera respondió que no se participó debido a una deuda que dejo la gestión del gobierno de Jeanine Añez, a la que calificó de “golpista”, pero no dio detalles del origen y monto de esa deuda, y quién es el acreedor, por lo que se plantea la pregunta de si será la Fundación del Libro. Los interpelantes a la rendición de cuentas recordaron que Bolivia tampoco participó en las ediciones de esa Feria correspondientes a los años 2020, ni 2021.

Los cuestionamientos sobre este tema generan molestia y excusas de parte de la embajada en Argentina, ya que Bolivia una vez más estaría ausente pese a celebrar su Bicentenario, por lo que se aguarda una inversión estatal, “como lo hacen todas las naciones hermanas”.

En cambio, el Embajador “se explayó alegremente” sobre un evento de réplica del Carnaval de Oruro a realizarse en marzo, como parte de los festejos del Bicentenario, para lo cual se trasladará a Argentina a 200 músicos, sin que eso signifique gasto para el Estado boliviano. Esto genera susceptibilidad en sentido de que la embajada recurrirá una vez más al financiamiento o apoyo de “sus amigos”. “Sabemos que en ese evento solo participarán las denominadas por el embajador, como, organizaciones amigas”, haciendo a un lado a la más grande organización de danzantes “compuesta mayormente por hijos de bolivianos”, indica la denuncia.

Tal actitud discriminatoria también alcanzaría al “comité del Bicentenario” convocado por el diplomático, al cual se habría invitado participar a afines a la línea política del embajador, por mensaje privado; comité del cual no se conoce al presente iniciativas que tomaría al respecto. También la embajada beneficiaría con menciones en su página oficial a Tik Tokers que recibieron miles de likes para “seguir promocionando sus negocios particulares”, indica la denuncia.

“Si se analiza lo propuesto por el diplomático, para estos festejos por el Bicentenario, son actos cívicos y de danzas, dejando claramente de lado la riqueza histórica de personajes, calles y hechos históricos que une Argentina y Bolivia, en estos 200 años”, indica “Yo Opino”.

Tampoco el embajador respondió sobre su presupuesto y se remitió a decir que se cuenta con una nueva sede consular que estaría ubicada en una zona donde existe inseguridad ciudadana, “esta semana un joven comunicador que estaba filmando la actividad en la nueva sede consular, fue sacado del lugar en forma agresiva”, añaden los denunciantes.

En contraparte a las observaciones hechas, el reporte informativo indica que llamó la atención el silencio de la militancia afín al embajador, “no hubo ni una pregunta”, pero si cuestionamientos a quienes preguntaban, como si estas personas tuvieran esa función, generando así “tensos cruces verbales, entre comunicadores y militantes”, a la vista de los diplomáticos. De igual forma, “fue llamativa la ausencia de los movimientos evistas en Argentina, los cuales desde hace meses no cuestionan al embajador del gobierno, que ellos califican como gobierno dictatorial. Parecería que vino una orden desde Bolivia, de no reclamar, ni cuestionar, al diplomático”, concluye Yo Opino.