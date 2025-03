Los adolescentes, ¿a qué edad deberían tener cuentas en redes sociales?

La especialista advirtió sobre los peligros de TikTok: “Es una caja de Pandora», dijo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la pregunta sobre cuándo es el momento adecuado para que los hijos accedan a redes sociales, la psicóloga Carla Bilbao, en una entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, sostuvo que la decisión depende de cada padre y del bienestar emocional de sus hijos, así como de su sentido de identidad.

“Creo que esto va a depender de cada padre, cuando ellos consideren que sus hijos no son muy vulnerables y que tienen un sentido de identidad bien definido”, explicó Bilbao en el programa conducido por Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La especialista enfatizó que lo ideal es que los padres perciban a sus hijos como adolescentes con ideas firmes, que no se dejen influenciar fácilmente y que no busquen encajar a toda costa. “Si sienten que no están seguros, es mejor esperar. Cuando los padres notan que sus hijos tienen claridad en quiénes son y qué quieren, ese es el momento adecuado para que accedan a las redes sociales”, agregó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto a las plataformas más adecuadas para menores, Bilbao señaló que algunas son más accesibles que otras. Sin embargo, advirtió sobre los peligros de TikTok: “Es una caja de Pandora. Uno no sabe con qué contenido se va a encontrar. Se sigue bajando y bajando, y cuando te das cuenta, puedes estar en lo más oscuro de la plataforma. Como padres, no podemos controlar exactamente qué le aparece a nuestros hijos, esas redes”, advirtió.

Actualmente, las plataformas establecen una edad mínima de acceso: 13 años en el caso de Facebook, X (Twitter), Twitch y TikTok. No obstante, Bilbao alertó sobre la facilidad con la que los menores pueden evadir estas restricciones, ya que las plataformas no verifican la edad de los usuarios de manera efectiva.

Por otro lado, la psicóloga alertó sobre el impacto negativo de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. “Es muy común que los jóvenes se comparen constantemente. El consumo de redes está en su punto más alto, y muchas veces los adolescentes se enfrentan a estándares inalcanzables y una influencia abrumadora. Ven cosas que no son reales”, manifestó Bilbao.