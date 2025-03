Manfred aseguró su participación al encuentro convocado por el Gobierno

El “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia”, se realizará hoy 18 de marzo a partir de las 09:00 horas en la Casa Grande del Pueblo.

Naira Menacho







Fuente: Red Uno

Este pasado lunes el Gobierno realizó una convocatoria para el “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia”, que se realizará este 18 de marzo a partir de las 09:00 horas en la Casa Grande del Pueblo. Mientras que varios representantes de las organizaciones políticas declinaron su participación, el precandidato Manfred Reyes Villa aseguró que sí asistirá, dado que existen varios temas importantes por tratarse y asegurar la realización de las elecciones.

“Yo no voy a ocultar la cabeza una vez más, hay que darle ahora soluciones al país, no decir no voy a asistir cuando se trata de un tema importante que le interesa al país”, afirmó el precandidato.

Reyes Villa señaló que, debido a toda la situación por la que está atravesando la población, la democracia puede estar en peligro y generarse un quiebre, es por eso que insistió en que se deben blindar las elecciones.

Manfred aseguró que la Asamblea debería haber aprobado el crédito para permitir que el Tribunal Supremo Electoral pueda desarrollar la TREP.