Matkovic denuncia corrupción en Botrading S.A. porque en 2023 compró combustible con sobreprecio e incluso cobró comisión

El asambleísta departamental cruceño fustigó que el gobierno proponga que una empresa denunciada por corrupción sea la importadora de diésel. “Es una extorsión” al sector productivo, dijo.

Foto: toma de pantalla de web de Botrading S.A.

Fuente: eju.tv

“Es importante resaltar que ya pillaron a esa famosa empresa (Botrading S.A.) robándonos a todos los bolivianos el 2023 cuando compró el combustible más caro de lo que costaba en el mercado internacional y encima se cobró su comisión”, afirmó el asambleísta departamental de Santa Cruz Zvonko Matkovic sobre la propuesta del Ejecutivo para que Botrading S.A. sea la importadora de combustibles para el sector productivo cruceño y nacional.

“Nos extorsionan diciendo que, si no usamos su empresa, vamos a seguir haciendo colas de 12 horas para poder conseguir diésel y gasolina para poder trabajar”, añadió al considerar que todo lo que está sucediendo con la provisión de combustibles y la actitud del gobierno en el tema ya es “escandaloso”, mientras que no oculta su ineficiencia y afanes de corrupción.

“Una empresa armada por ellos en 2019 en Paraguay que hace de intermediaria en todas las compras, que antes no existía (cuando existía provisión normal de combustibles), y que ahora mágicamente aparece en medio de todo y que si se la contrata, ya no va a faltar más diésel ni gasolina”, recordó Matkovic.

El asambleísta aseguró que esta decisión de elegir o favorecer a Botrading S.A. revela que los funcionarios del gobierno vinculados al tema de la provisión de combustibles quieren hacer un negociado porque saben que no tendrán otra oportunidad de enriquecerse a costa de la necesidad de los bolivianos, ya que saben que el masismo no volverá a ser gobierno, entonces se dedicarán a “robar” en sus últimos meses de gestión.

“Nos van a dejar sin cosecha, sin transporte para ir a trabajar, sin gasolina para llevar a los chicos al colegio, sin camiones para que lleven los productos a los mercados, sin comida, inflación descontrolada y cierre de empresas y mercados. Estos tipos ya quieren terminar de robarse todo lo que puedan porque saben que se van. Y no les importa nada. Como dijo una fuente del MAS, no se han querido ir porque decidieron priorizar el negocio. Robar hasta el último día, si total no vamos a volver nunca más”, citó Matkovic al referirse a lo que calificó como: “la peor crisis de hidrocarburos de la historia de Bolivia”.

Finalmente, el asambleísta exigió cuatro medidas que deben tomarse para empezar a encarar la recesión. Primero que se abra la libre importación de combustibles, sin condicionar la importación a través de Botrading S.A.

En segundo lugar, que YPFB ponga a disposición sus tanques de almacenaje, ya que la industria privada no estaba preparada “para este desastre y no tiene donde almacenar lo que hay que traer. Ustedes lo saben y por eso se llenan la boca diciendo que cualquiera puede importar, pero no cuentan la verdad. Pongan las plantas de almacenamiento, que son de todos los bolivianos a disposición de los que puedan hacer sus propias importaciones y así poder destrancar este desastre que ustedes crearon”.

En tercer lugar, se debe permitir que las estaciones de servicio distribuyan el combustible y que llegue a la gente, sin participación del Estado, sólo de los empresarios.

Finalmente, pidió que no se cobre impuestos a esta importación por lo menos durante 2 años, hasta que el empresariado pueda construir sus propias plantas de almacenamiento, y se cree una red de importación y distribución privada, ya que el Estado corrompió la administración de los hidrocarburos.

“El combustible debe considerarse un bien de capital. Indispensable para el funcionamiento de un país. Córtenle los impuestos, que se importe libremente y se pueda vender”, reiteró y sostuvo que los hidrocarburos solo sirvieron para que la «familia real tenga su retiro de oro asegurado cuando termine yéndose para nunca MAS volver”.