Ministro Montenegro dice que «no se va a poder desviar ni un solo boliviano» de los créditos externos que se tramitan en el Legislativo

En pasados días, algunos actores políticos señalaron que el Gobierno pretendía usar los recursos económicos de los créditos externos para la compra de combustibles y su campaña electoral.

eju.tv / Video: Senado

Durante la sesión de la Cámara de Senadores en la cual se sancionó el crédito de la CAF por $us 75 millones, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que «no se va a poder desviar ni un solo boliviano de los créditos» que se tramitan en esa instancia.

«Lo que queremos establecer con toda claridad es que estos créditos van a ir a los municipios, eso tiene que quedar totalmente claro», sostuvo durante la dúplica en el debate por el préstamo externo que está destinado a atender los efectos adversos del clima.

En pasados días, algunos actores políticos señalaron que el Gobierno pretendía usar los recursos económicos de los créditos externos para la compra de combustibles y su campaña electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Como otras autoridades del Ejecutivo, Montenegro explicó este martes que la llegada al país de los créditos incrementa el flujo de dólares porque los desembolsos se realizan en esa moneda y su ejecución se realiza en bolivianos.

«No se va a poder desviar ni un solo boliviano de estos créditos a la compra de otra cosa que no sea la ejecución de todos estos proyectos porque así está establecido en una matriz y CAF no va a reconocer ningún gasto que no sea destinado a eso», insistió Montenegro.

«Entonces, queda claro que no hay margen de desvío de recursos», sostuvo.

Este jueves, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará para tratar el proyecto de ley de contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) por $us 100 millones.