“No estaba haciendo fila, estaba pasando por la calle” : Dirigente ‘evista’ aclara altercado

El dirigente del MAS, aseguró que fue confrontado por un insulto racista mientras pasaba por la calle.

Reynaldo Ezequiel, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), se vio involucrado en un altercado con un grupo de ciudadanos, en Santa Cruz. Según Ezequiel, el incidente comenzó cuando un hombre lo insultó de manera “abusiva” mientras él pasaba por la calle en su vehículo, lo que derivó en un enfrentamiento físico.

“Yo estaba pasando por la calle, no estaba haciendo fila”, aclaró, refiriéndose a las acusaciones de que su presencia en la zona estuviera relacionada con la falta de combustible. Ezequiel explicó que se encontraba de ida a recoger a su madre y que el conflicto fue causado por un insulto racista.

“Yo estaba yendo a recoger a mi madre y ahí fue donde este tipo abusivamente de una forma intolerante, racista vino y me insultó. Entonces yo le di lo que vino a buscar. Yo quiero aclarar que no fue por el tema de combustible, yo no estaba haciendo fila y no lo voy a hacer porque yo soy técnico, porque yo hago conversiones de vehículo de gasolina a gas, pero si estoy con el pueblo cruceño, con la misma rabia por la falta de combustible”, dijo el dirigente ‘evista’.