“No soy enemigo de nadie, ya conversé con Manfred, Doria Medina y Tuto”, afirma Chi

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El político y precandidato presidencial Chi Yhun Chung afirmó que ha mantenido conversaciones con distintos líderes opositores, entre ellos Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, con quienes debatió sobre la coyuntura nacional y la necesidad de unidad ante la crisis política y económica del país.

«No, no, ya venimos hablando con Manfred, nos hemos sentado con Doria Medina, incluso me he sentado con Tuto, desde luego. Miren, yo discuto lo que significa política nacional y lo que es el interés público. Pero, en lo personal, yo no soy enemigo de nadie, ni tampoco ellos me tienen como enemigo. Son cosas de conversaciones», declaró Chi.

En ese sentido, aseguró que está abierto al diálogo y que las diferencias políticas no deben ser motivo para ataques personales. «Para eso no hay por qué maltratar a nadie. Más bien, con toda la diplomacia y amabilidad se debe tratar a los demás», sostuvo en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

No obstante, Chi fue crítico con las estrategias de ciertos líderes políticos y sus decisiones en el ámbito electoral y sugirió a Doria Medina, Mnafred y Tuto declinar su candidatura.

«Tuto, Doria y Manfred tienen que bajarse porque ellos ya tuvieron su oportunidad. Manfred entró siendo alcalde, entonces tiene que terminar su gestión. En su campaña jamás dijo que utilizaría la alcaldía para postularse a la presidencia. En el caso de Tuto, ya fue presidente y tuvo denuncias de corrupción con Tito Hoz de Vila»,mencionó.

Por otro lado, advirtió sobre los peligros del masismo y lo que calificó como el «control electoral» que ejerce el oficialismo. «Depende del termómetro que nosotros lo veamos, cuán peligroso es el comunismo, el fraude electoral, el control electoral. Es necesario que nos sentemos a revisar estos temas. Ahí sí tenemos un acuerdo de que, ante una convocatoria, sí o sí, tenemos que sentarnos cuando veamos que la luz se convierte en roja», señaló.

