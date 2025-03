Oposición pide anular siglas de Pan-Bol y FPV por no lograr el 3% en 2020; Evo Morales denuncia que es un nuevo complot

El TSE debe definir en un plazo de 23 días si corresponde la revocación de las personerías jurídicas de ambos frentes políticos.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, conminó este viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cumplir la norma y quitar la personería jurídica de las organizaciones políticas Frente Para la Victoria (FPV), cuyo candidato presidencial es Evo Morales, y Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), por no haber obtenido el porcentaje mínimo de votación, tres por ciento, en las elecciones generales de 2020.

El ente electoral admitió la pasada jornada una denuncia de cancelación de personería jurídica en contra de ambos partidos políticos y les dio un plazo de cinco días para presentar los descargos correspondientes. La denuncia fue interpuesta por el activista cruceño Peter Erlwein Beckhauser, con el argumento de que no lograron el 3% en los comicios de 2020, cuando Luis Arce Catacora salió victorioso con más del 50% de la votación.

FPV y Pan-Bol podrían perder sus siglas. Foto: FM Bolivia

El inciso b, parágrafo I del artículo 58 de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, señala como causal de la cancelación de personalidad jurídica, ‘no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron’, en el caso de ambas agrupaciones, en 2020, ya que, de acuerdo con los datos electorales oficiales, el frente aliado de Morales obtuvo una votación del 1,55%; mientras que, PAN–BOL, solamente llegó al 0,52%.

Al respecto, Astorga afirmó que al TSE le corresponde nada más aplicar la norma correspondiente respecto a estas dos agrupaciones políticas a las que calificó como ‘taxi partidos’, que se dedican a comercializar sus siglas desde su creación, por ello, reiteró que debe ser anulada su habilitación para las elecciones del 17 de agosto, tal cual corresponde en cumplimiento a la Ley de Organizaciones Políticas que rige en el ámbito electoral.

El diputado de CC, Alberto Astorga. Foto: Captura pantalla

“El Tribunal Supremo Electoral tiene que respetar las normas y tiene que anular la sigla del FPV, así como de PAN-BOL, entiendo que las observaciones son por el cumplimiento de la norma, estos no son partidos históricos, son ‘taxi partidos’ que están acostumbrado a comercializar sus siglas, por eso pedimos al TSE que anule las siglas de estos partidos que son prebendales, que alquilan sus siglas; han alquilado (FPV) su sigla a un pedófilo en serie como es Evo Morales”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que Evo Morales vive su momento político más álgido, porque está acorralado por la justicia y no puede salir del trópico de Cochabamba, el ala arcista le quita la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora, tras la admisión del recurso, la Sala Plena del TSE puede determinar la cancelación de la personería jurídica del FPV, lo que prácticamente sepultaría sus intenciones de continuar en la carrera electoral.

Eliseo Rodríguez del FPV y Evo Morales en el anuncio de su alianza. Foto: Opinión

“Estaba en el Movimiento al Socialismo y está en su peor crisis, ahora resulta que alquila la sigla del Frente Para la Victoria y ya no puede participar en las elecciones, porque corresponde anular estas siglas porque no han llegado ni al tres por ciento en la anterior elección; (…) solamente se tiene que cumplir las reglas que deben ser para todos; vuelvo a insistir, FPV y PAN-BOL son ‘taxi partidos’ que no han llegado al tres por ciento, no han logrado el porcentaje correspondiente y lo que corresponde es su anulación”, puntualizó.

Al respecto, Evo Morales El expresidente Evo Morales rechazó hace unas horas la posible anulación de la personería jurídica del FPV y reiteró que es víctima de una persecución política, primero mediante el sistema judicial con la acusación de trata y tráfico que le impide salir del trópico de Cochabamba hace casi cinco meses, posteriormente con el ‘robo’ de la sigla del MAS por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ahora con el recurso ante el TSE.

El TSE debe definir el futuro de ambos partidos. Foto: Red Uno

“Ahora, al ver que estoy totalmente habilitado, por nuestra Constitución y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pretenden anular la sigla del Frente Para la Victoria (FPV). Se nota demasiado que el gobierno derechizado y los neoliberales e imperialistas, no quieren que el indio vuelva nuevamente a la presidencia”, escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X.

Anteriormente, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó que la Ley 1315 promulgada en el gobierno de Jeanine Añez permitió que ambos partidos no pierdan su personería jurídica; sin embargo, la exmandataria aclaró que la norma no establecía un salvataje. Una vez que ambas organizaciones políticas presenten sus descargos, si lo hacen, se habilitará un período de verificación de ocho días antes de ingresar a su tratamiento. Una vez emitido el informe correspondiente, la Sala Plena emitirá una resolución en un plazo no mayor a diez días.