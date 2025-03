Opositores afirman que el gobierno solo convoca al diálogo para salvarse y pedir la aprobación de los créditos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La ministra de la Presidencia Maria Elena Prada convoca al diálogo. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Camacho y Doria Medina descartan asistir al diálogo convocado por el Gobierno; Arce causa una situación política y social insostenible que pone en riesgo los comicios y la estabilidad de Bolivia, dice Mesa; y, Evo cuestiona participación del TSJ, TCP y presidente de Diputados en diálogo convocado por el Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Camacho y Doria Medina descartan asistir al diálogo convocado por el Gobierno

Tras la convocatoria al diálogo que realizó el Gobierno, tres líderes de oposición descartaron su presencia en el encuentro que está previsto que se realice este martes por la mañana en la Casa Grande del Pueblo. El primero en descartar su presencia fue Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, quien cuestionó la convocatoria con una fuerte crítica. “El diálogo que pretende (Arce) no es para salvar Bolivia, sino para salvarse él y pedir más créditos”, escribió. Horas más tarde el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, compartió una carta en las redes sociales en la que le pide asumir su responsabilidad. “Mañana no asistiré al diálogo”, escribió Mesa. Más tarde, el precandidato Samuel Doria Medina, también confirmó que no asistirá al diálogo del Gobierno. Señaló que el último encuentro del que participó, el Gobierno no cumplió lo acordado.

– Arce causa una situación política y social insostenible que pone en riesgo los comicios y la estabilidad de Bolivia, dice Mesa

El expresidente remitió una carta lapidaria para con la gestión del actual mandatario y del expresidente Evo Morales, fue reiterativo en señalar que los gobiernos del MAS son los únicos responsables de la grave crisis económica. “Señor presidente, le quedan cinco meses de gobierno hasta el día de la primera vuelta electoral y casi ocho hasta la transmisión del mando. Tal como ha manejado hasta ahora la economía, estamos ante el riesgo de afrontar una situación política y social insostenible, que puede poner en cuestión la elección y la estabilidad del país”, le escribió el expresidente Carlos Mesa al actual mandatario, Luis Arce, responsabilizándolo de que Bolivia está viviendo la más dramática crisis económica desde el tiempo de la UDP, y está llevando al país “al abismo” e incalculables consecuencias.

– Copa asistirá al diálogo nacional convocado por el Gobierno, dice su asesora

La alcaldesa del municipio alteño Eva Copa confirmó su participación al diálogo nacional convocado por el Gobierno para este martes en la Casa Grande del Pueblo, así lo confirmó Beatriz Zegarrundo, asesora de la autoridad. Antes del anuncio realizado por la ministra de la Presidencia María Nela Prada, la alcaldesa pidió al Ejecutivo organizar un encuentro para tratar la coyuntura económica del país. “El presidente Luis Arce es el indicado a convocar a las bancadas, a los actores políticos, para llegar a un gran pacto, social, económico, los cuales vayan a coadyuvar a poder levantar esta crisis económica que estamos viviendo”, dijo la alcaldesa. Este lunes, el Gobierno convocó al diálogo nacional con el fin de “garantizar la estabilidad y las condiciones políticas y materiales para fortalecer la democracia”, según dijo la ministra Prada.

– Andrés Gómez: Lo que hizo Prada es pedir auxilio para salvar la candidatura de Arce

Ante el anuncio de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, de convocar a líderes políticos y órganos del Estado a un ‘Encuentro por la estabilidad y la democracia para las Elecciones Generales’, el periodista, abogado y analista político, Andrés Gómez Vela, afirmó que este es un pedido de auxilio del Gobierno con el único objetivo de salvar la candidatura del presidente Luis Arce. “Pienso que lo que ha hecho esta mañana la ministra María Nela Prada es un poco pedir auxilio para salvar la candidatura de Luis Arce”, dijo Gómez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. En un intento por garantizar la estabilidad política en el país, de cara a las Elecciones Generales del 17 de agosto, el Gobierno decidió convocar a líderes políticos y órganos del Estado a un diálogo para este martes 18 de marzo a las 09:00.

– Evo cuestiona participación del TSJ, TCP y presidente de Diputados en diálogo convocado por el Gobierno

El expresidente Evo Morales cuestionó este lunes la participación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el presidente de Diputados, Omar Yujra, en el encuentro nacional por la “estabilidad y la democracia” convocado por el Gobierno y que también pidieron el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y actores políticos de para enfrentar la crisis económica. “Después de haber hundido la economía de Bolivia y destruido la institucionalidad y democracia, el Gobierno convoca al denominado ‘encuentro por la estabilidad y la democracia’. Todo diálogo es necesario en democracia. Pero no entre socios de órganos del Estado dominados y sometidos por el Ejecutivo y organizaciones sociales controladas con prebendas y dirigentes que no defienden al pueblo”, escribió Morales.

– La oposición boliviana aplaudió el gesto de Luis Fernando Camacho de renunciar a su candidatura para fortalecer el bloque

Los integrantes del principal bloque opositor de Bolivia destacaron este lunes el “desprendimiento” del gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien renunció a postular en las próximas elecciones generales y anunció su respaldo al candidato que elija esa coalición. Los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina, que junto a Camacho crearon en diciembre pasado la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, valoraron por separado la decisión del gobernador, quien está en prisión por la crisis de 2019 en el país. “Con entereza, serenidad y desprendimiento, Luis Fernando Camacho, declina su candidatura presidencial. Decisión que lo honra y fortalece al bloque de unidad”, escribió en X Mesa.

– Desde el 2014 Santa Cruz mira el país, luego tendrá más incidencia en las decisiones, afirma Gómez

Para el periodista y abogado, Andrés Gómez Vela, desde el 2014 los líderes y la ciudadanía del departamento de Santa Cruz han realizado un quiebre que los llevó de preocuparse solo en ellos, a levantar la vista e interesarse por la situación del resto del país. “Cuando queríamos cubrir las elecciones nacionales del 2002, yo veía que había una visión de Santa Cruz, hacia el resto del país. Era Santa Cruz en primer lugar, en segundo y en tercer lugar. (…) Hay un cambio que ha experimentado Santa Cruz, que en 2009 todavía era una mirada más local, a partir del 2014 ha experimentado un cambio que de pronto Santa Cruz mira al país y cuando mira al país hace un proyecto de decir: ok, pues, yo soy parte de este país y, por tanto, voy a empezar a conquistar ese territorio”, expresó Gómez en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– Espinoza sobre posible default en Bolivia: «Sería obligado, pero se podría evitar con una reprogramación»

El economista José Gabriel Espinoza advirtió que, si Bolivia llega a declararse en default, será una consecuencia inevitable de una mala gestión económica, cuando la crisis pudo haberse mitigado mediante la reprogramación y refinanciación de la deuda externa desde el año pasado. EL lunes, el exsecretario de la CAF, Víctor Rico, alertó que si el país no paga las cuotas de las obligaciones con los acreedores internacionales puede declararse en default, lo que agravaría aún más la crisis económica. Espinoza explicó que el país ya enfrenta un rápido proceso de empobrecimiento, impulsado tanto por la inflación como por la devaluación del tipo de cambio en el mercado paralelo. Sostuvo que una declaración de default traería más perjuicios que beneficios para Bolivia, limitando su capacidad de solicitar ayuda financiera internacional.

– Gobierno dice que tiene los dólares para pagar la deuda externa

Tras las advertencias de analistas sobre la posibilidad de que Bolivia entre en default en el pago de la deuda externa, el ministro de Economía señaló que el Gobierno tiene los dólares para cumplir con sus obligaciones con los acreedores. “No vamos a entrar en default. El país es responsable con sus obligaciones, estamos trabajando muy duro, mes a mes, porque va cumpliendo el pago de los bonos”, señaló. Montenegro anunció que hasta fin de mes Bolivia debe pagar 190 millones de dólares, de los que hasta este jueves desembolsarán 55 millones a los acreedores de bonos bolivianos. Expuso que las fuentes para el ingreso de divisas al país son las exportaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la minería. El exsecretario de la CAF, Víctor Rico, advirtió que si Bolivia no paga esas cuotas puede declararse en default.

– Economista Espinoza: Incluso, si el próximo gobierno hace bien las cosas, será difícil estabilizar la economía

El economista José Gabriel Espinoza afirmó que, aun si el próximo gobierno toma las decisiones correctas, estabilizar la economía boliviana será un proceso complejo y prolongado debido a los ajustes estructurales pendientes en el país. «Incluso si el próximo gobierno hace lo que debe hacer, habrá un periodo largo de acomodamiento de las variables económicas. Venimos de un tipo de cambio fijo desde 2011, de un precio de los combustibles congelado desde 2004 y de un sistema financiero reprimido desde 2013. Todo esto debe ajustarse para lograr la estabilidad y reencauzar la economía», explicó Espinoza en el programa de La Hora Pico de eju.tv. El economista advirtió que estos ajustes implicarán cambios en los precios de bienes y servicios esenciales, como los combustibles y la energía eléctrica.