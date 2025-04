Para validar el acuerdo, Manfred, basado en esta encuesta, tendría que declinar su candidatura, dice Chi

Chi se siente ganador, patea el tablero de la alianza con Manfred y le reta a declinar su candidatura.

Santa Cruz.- Luego de que se publicará la encuesta del empresario Marcelo Claure, el precandidato Chi Hyun Chung se dirigió a su aliado y líder de Súmate, Manfred Reyes Villa, a quien le sugirió decline su candidatura. No obstante, dijo que está dispuesto a someterse a una consulta interna.

“Entonces, para mí no es hacer la alianza con Manfred, y que Manfred, bueno, si quiere validar esta encuesta él tiene que declinar, y de la misma manera, basado en la encuesta interna de la misma. Tiene que partir de la honestidad y honradez. Entonces, yo digo, sentémonos, yo no me corro de hacer la encuesta que quiera”, dijo Chi en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La encuesta nacional de Claure, hecha por la empresa Panterra, reveló que Andrónico Rodríguez lidera la intención de voto con un 25% de apoyo. En la oposición, Samuel Doria Medina se posiciona como el mejor ubicado con un 16%, seguido de cerca por Jorge ‘Tuto’ Quiroga (15%). Asimismo, Chi (13%) tiene una ventaja de 2% sobre su aliado Manfred (11%). Sin embargo, un 20% de los encuestados aún no define su voto o no se inclina por ninguna opción, lo que deja el escenario electoral abierto y con espacio para cambios.

Consultado si es suficiente la encuesta de Claure para que el pastor evangélico se declare el candidato ganador de su alianza con el alcalde de Cochabamba o si romperá este acuerdo, Chi respondió que extenderá su mano a Manfred y continuará en la alianza.

“No significa que yo tenga que estar fusionado con Manfred, sino que en esta competencia por el bien queremos que Manfred tome en cuenta esta encuesta. (…) No debería haber más encuesta, está bien, pero si Manfred dice, hagamos otra encuesta interna podemos hacer también. O sea, siempre estamos abiertos por la unidad”, manifestó el precandidato.

Chi enfatizó que no le hace bien a su alianza con Manfred estar “enojado o peleado”, lanzarse acusaciones por lo que le invitó a seguir adelante. “Ya Marcelo Claure dijo bien claro a quienes representan cada uno de esos colores. Entonces, basémonos, yo represento a los pobres, yo represento a la juventud y ellos representan los niveles medianos para arriba. La gente que representa ciertos grupos sectorizados, muy bien, sigan con esos grupos y sentémonos y discutamos cuál de los dos proyectos tiene la razón en favor del pueblo boliviano”, concluyó.