Por unos días Bolivia entera derrocha alegría en el carnaval y deja de lado la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El Carnaval orureño destacó por la diversidad de sus danzas y el colorido. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

En mensaje a los bolivianos, el presidente Arce resalta la importancia de proteger nuestra riqueza cultural; “en estos carnavales no nos van a sorprender”, afirman evistas que hacen vigilia para resguardar a Evo; y, “Bolivia colapsó”: Cívicos piden al Gobierno una solución a la situación del combustible. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– En mensaje a los bolivianos, el presidente Arce resalta la importancia de proteger nuestra riqueza cultural

En ocasión del inicio del Carnaval del Bicentenario, el presidente del Estado plurinacional Luis Arce emitió a través de las redes oficiales un mensaje al pueblo boliviano en el cual resalta el valor cultural de nuestras danzas tradicionales que se verán reflejadas en las actividades de las carnestolendas que se da inicio a partir de esta jornada. «En cada rincón de nuestros hogares late más fuerte el corazón de los bolivianos, hoy empieza una de las expresiones culturales más grandes de nuestra patria, nuestro Carnaval, la fiesta del alma boliviana, nuestro ajayu, la danza de nuestra identidad, el ritmo de nuestra historia», enfatizó el primer mandatario para luego resaltar las diferentes expresiones culturales que se dan en todos los departamentos del país. El presidente resaltó que, cada una de las danzas representativas del país deben ser protegidas.

– Corso cruceño: Comparsas tradicionales y grupos femeninos se llevan los aplausos del público

Tal y como estaba previsto, a las 18:00 de este sábado inició el Corso cruceño 2025, en un recorrido que se realiza del séptimo al quinto anillo del Cambódromo, en la ciudad de los anillos. Los primeros en hacer su paso son los ballets folclóricos que a su paso derrochan alegría, baile, música cruceña y color. A ellos también se suman instituciones como la Policía Boliviana que, como cada año, enviaron un mensaje a la población pidiendo evitar los excesos. Posterior a esto, fue el turno de las comparsas tradicionales y las agrupaciones femeninas que hicieron gala de los ritmos orientales y alegorías que reflejan la cultura cruceña, ademas de las respectivas casacas que caracterizan a los comparseros. Esto último no pasó desapercibido por el público, que llenó de aplausos y saludos a los comparseros. Al inicio, hubo puntos que lucieron sin público.

– Nansana Kids participa del Carnaval del Bicentenario en Oruro al ritmo de las danzas 100% bolivianas

Los integrantes de Nansana Kids participan este sábado del Carnaval del Bicentenario, en Oruro, al ritmo de las danzas 100% bolivianas y sorprenden a espectadores con su talento y energía. Los asistentes a la majestuosa entrada folclórica de la Virgen del Socavón recibieron con aplausos al carismático grupo de Uganda (África Oriental). Conocidos en TikTok por hacer fonomímica de diversas canciones, entre ellas las bolivianas, Nansana Kids cumple con su deseo de participar del majestuoso Carnaval de Oruro, que se caracteriza por el derroche de alegría y colorido de las danzas nacionales y sobre todo por la devoción a la Virgen del Socavón. Con su carisma y habilidades artísticas, llevará la riqueza del Carnaval de Oruro a una audiencia global, reforzando el intercambio cultural entre Bolivia y el mundo.

– Más de 300 niños lucieron sus mejores disfraces y derrocharon alegría en el Corso Infantil de La Paz

Más de 300 niños y niñas derrocharon alegría y lucieron sus mejores y coloridos disfraces en el Corso Infantil que se celebró este sábado en la ciudad de La Paz. “Se ha visto a muchos niños, hay mucha iniciativa de los papás, los han caracterizado muy bien”, destacó el secretario Municipal de Culturas, Américo Gemio. Las calles paceñas fueron tomadas por niños y sus padres disfrazados de pepinos, cholitas y diversos disfraces en tendencia. El recorrido inició en la plaza Mayor de San Francisco y concluyó en la plaza del Estudiante, pasadas las 13.00 horas. En esta actividad garantizó la seguridad de los niños, con el apoyo de la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. “Este evento lo llevamos de manera oportuna, eficiente. No estamos permitiendo, por supuesto, el consumo de bebidas alcohólicas”, dijo.

– “En estos carnavales no nos van a sorprender”, afirman evistas que hacen vigilia para resguardar a Evo

“En estos carnavales no nos van a sorprender”, enfatizó este sábado, el ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, David Veizaga, quien, acompañado de un grupo de habitantes del trópico de Cochabamba, convocó a la población a estar alertas ante una posible intervención de parte de la Policía o militares, con el fin de aprehender a Evo Morales durante estas fiestas de Carnaval, a quien se lo investiga por el presunto delito de trata y tráfico de menores. “Las vigilias en seguridad a nuestro hermano Evo siguen vigentes con todos nuestros hermanos. Que el Gobierno no piense que en estos carnavales como nos quería sorprender en Navidad y en Año Nuevo, ahora no nos van a sorprender”, señaló Veizaga desde la vigilia en la población de lauca Ñ, donde el expresidente permanece atrincherrado desde octubre pasado.

– Evo dice que Arce pretende “robar” curules y Prada afirma que “evistas” no renuncian para sabotear al Gobierno

El expresidente Evo Morales nuevamente arremetió contra el mandatario Luis Arce, a quien acusó de pretender “robar” curules, mientras que el Gobierno salió al paso y aseguró que los “evistas” permanecen en sus cargos porque quieren seguir saboteando la gestión. “Lucho, lamento decir públicamente, no solo roba plata, roba sigla, ahora quiere robar curules”, dijo Morales en una reunión con sus seguidores en el trópico de Cochabamba. Morales se refirió en esos términos en alusión a los pedidos desde el Gobierno de que diputados, senadores y otras autoridades dejen sus cargos. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, uno de los que hizo el pedido, indicó que los evista deberían dejar de lado la “doble moral” y renunciar a los curules. Solo entre el lunes y martes de esta semana, renunciaron al menos 1.186 evistas.

– “Bolivia colapsó”: Cívicos piden al Gobierno una solución a la situación del combustible

En un contexto en el que persisten las filas en busca de combustible en la capital cruceña, dirigentes del Comité pro Santa Cruz llegaron hasta la refinería de Palmasola en busca de explicaciones en torno a la situación del abastecimiento. “Como ven, Bolivia colapsó. Hay centenares de camiones esperando para descargar combustible; sin embargo, Yacimientos no da la cara, no dice si pueden o no. ¿Por qué no dicen si les han pagado a las transnacionales?”, sostuvo el presidente cívico Stello Cochamanidis. Un funcionario de la planta señaló que para ingresar a la planta se tiene que tomar contacto con los encargados del lugar, pero estos no respondieron a la solicitud de los cívicos. Cochamanidis sostuvo que hay combustible a la espera de ser descargado en la planta y urgió que este sea despachado a los respectivos surtidores.

– La CAO necesita 70 millones de litros de combustible para cosecha de soya

A partir de la próxima semana, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) inicia un proceso trascendental, pues es el inicio de la cosecha de 2,5 millones de toneladas de soya. Sin embargo, el levantamiento no se realizará si el Gobierno no provee los 70 millones de litros que necesita la cadena productiva. “Por 70 millones de litros que necesitamos para alzar nuestra cosecha, estamos poniendo en riesgo los 2.000 millones de dólares que genera la agricultura en esta campaña, que es lo que se exporta”, afirmó Klaus Frerking, presidente electo de la CAO, este sábado en conferencia de prensa. El ejecutivo explicó que el periodo de cosecha se realiza durante 45 días, entre marzo y abril, por lo que el abastecimiento de diésel, para el transporte pesado, debe ser constante durante todo ese periodo.

– Implicados en caso Aldunate niegan participación; esposa exige justicia y dice que su hija se salvó de milagro

Los tres implicados en el asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate defendieron su inocencia durante la audiencia cautelar, mientras que la esposa de la víctima exigió justicia y señaló que su hija se salvó de milagro. “Si estuviéramos implicados nosotros hubiéramos huido, pero no lo hicimos. Nosotros no teníamos conocimiento de lo que pasó con ese vehículo”, afirmó Silvana, una de las sindicadas del crimen. La esposa del policía exigió justicia, así como sancionar a los responsables del asesinato de su esposo. Además, indicó que su hija se salvó de milagro y quedó afectada porque presenció el momento de la intervención. “Lo único que pido es justicia. No es posible que a estas personas no les importe la vida de una persona inocente, porque mi marido era un gran profesional, un buen esposo y un excelente padre», manifestó.

– Potosí: Al menos seis extranjeros de Alemania y de Perú fallecieron en choque de buses en Uyuni; hay otros tres entre los heridos

Un total de seis ciudadanos extranjeros, una de Alemania y otros cinco de Perú, según el reporte preliminar de la Policía Boliviana, perdieron la vida en el fatal accidente en la carretera hacia Uyuni, en Potosí, donde dos buses chocaron frontalmente este sábado por la madrugada. El hecho de tránsito dejó un saldo de 37 personas fallecidas y cerca de 40 heridas, entre ellas una alemana y dos peruanos. El siniestro se produjo a cinco kilómetros de la ciudad de Uyuni, cuando un bus de la empresa Emanuel, que viajaba desde Oruro hacia Atocha, y otro de la empresa Flecha Bus, que realizaba la ruta Uyuni-Oruro, colisionaron violentamente. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del accidente son invasión de carril y exceso de velocidad, mismo que ocurrió este sábado pasadas las 04:00 horas.