Productores recuerdan que en días inicia la cosecha de soya y advierten que habrá un desastre económico si no hay diésel

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las largas filas por combustible se incrementaron en los últimos días. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Anapo alerta que sin diésel para la cosecha están en riesgo más de $us 2.000 en exportaciones; por falta de combustible, baja el flujo de viajes y las filas crecen en los surtidores; y, más de 70 personas murieron en carreteras del país en lo que va del feriado carnavalero. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Anapo alerta que sin diésel para la cosecha están en riesgo más de $us 2.000 en exportaciones

“El campo necesita diésel”, bajo esa premisa la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó que, si no se garantiza el abastecimiento suficiente de combustible para la cosecha de soya, se pone en riesgo la producción y más de $us 2.000 millones en exportaciones. El presidente de la organización, Fernando Romero, ratificó que su sector está muy preocupado porque el combustible aún no llega para el sector productivo que está en plena etapa de cosecha. Dijo que si el abastecimiento en complicado en las ciudades, en las provincias la situación empeora. Asimismo, Romero explicó que, aproximadamente, a partir del 10 de marzo la cosecha de soya y otros granos ingresará en su etapa más fuerte y para ello requieren con urgencia que se garantice el abastecimiento continúo de diésel.

– Por falta de combustible, baja el flujo de viajes y las filas crecen en los surtidores

La falta de diésel causó la disminución en el flujo de viajes interdepartamentales y las filas por combustible en las estaciones de servicio continúan creciendo. Desde la Terminal de Buses de La Paz, informaron que había alta demanda de pasajeros durante estos días; sin embargo, las empresas redujeron las salidas porque no hay diésel para los buses. “Hubo una alta demanda (de pasajes), hubiéramos querido pronosticar más; pero las diferentes empresas nos han reflejado y demostrado que no había diésel, por eso la demanda de buses ha bajado un poco”, informó Marco Antonio Condori. Consideró que el flujo de pasajeros se incrementó hasta en 20% y calculó que al menos unas 20.000 personas viajaron de La Paz o Oruro desde el viernes. Similar panorama se reporta desde Santa Cruz, donde las empresas bajaron la cantidad de buses.

– Claure dice que turismo en Bolivia sufre una ‘tragedia’ y critica ‘inoperancia’ del Gobierno

El empresario boliviano Marcelo Claure aseguró el lunes que el turismo en Bolivia sufre una “tragedia” debido, en su criterio, a la “inoperancia” del “peor Gobierno de la historia” y dijo que los pueblos que antes recibían gran afluencia de gente durante los feriados del Carnaval hoy están vacíos. Con el título de “La tragedia del turismo en Bolivia”, posteó en sus redes sociales una crítica a la falta de turistas en esa época del año y aseguró, una vez más, que la política del Gobierno está “destrozando” la economía de las familias. “Qué situación más complicada la que estamos viviendo. Los pueblos que antes recibían una gran afluencia de turismo interno durante el feriado de Carnaval hoy están vacíos. Hoteles sin huéspedes, restaurantes sin comensales, familias enteras viendo cómo su sustento se desmorona”, dijo en sus redes sociales.

– Creemos acusa al Gobierno de castigar a Santa Cruz sin combustible y cívicos advierten con medidas de presión

El diputado Walthy Egüez de Creemos denunció el lunes la total falta de combustible en Santa Cruz, hecho que califico como venganza política del Gobierno. Por este tema, el Comité pro Santa Cruz convocó a una reunión a su directorio el jueves para asumir medidas de presión. «El gobierno dice que el suministro de combustible se está normalizando, tal vez sea en el occidente del país porque en oriente, especialmente en Santa Cruz, los surtidores están vacíos con largas filas. Está actitud del gobierno es política», sostuvo. Señaló que, desde antes del largo feriado de Carnaval, el gobierno de Luis Arce aseguró que no habría escasez de diésel ni gasolina; sin embargo, las largas filas de cientos de vehículos de transporte público, de particulares y camiones cisterna demuestran que Arce no tiene capacidad para resolver la crisis de hidrocarburos.

– ¡Alerta en La Paz!, falta de combustible ocasiona que solo con el 60% de la maquinaria pesada se atienda emergencias

La falta de combustible, principalmente diésel, afecta a la maquinaria pesada como: camiones, tractores, aplanadoras y otros, que atienden los casos de emergencia ocasionados por las lluvias, y también para el servicio del transporte público que realiza el Pumakatari. El alcalde Iván Arias indicó este lunes que espera que se regularice la situación lo antes posible, debido a que solo pueden asistir las emergencias con el 60% de su equipamiento. “A nosotros como Alcaldía nos afecta la falta de combustible. Ya tenemos problemas con el PumaKatari y también con la maquinaria pesada que atiende emergencias. Actualmente estamos entrando apenas con un 60% de nuestras maquinarias y de las movilidades para atender las emergencias por lluvias. Estamos con problemas”, afirmó el burgomaestre paceño, citado por un boletín de prensa.

– La AJAM suspende actividades mineras ilegales en 13 áreas de reserva e inicia proceso penal

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dispuso la “inmediata suspensión” de actividades mineras en 13 áreas identificadas que no cuentan con derecho minero, es decir, realizan una explotación ilegal de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde. La AJAM informó que formalizó una denuncia penal por la presunta comisión del delito de minería ilegal en contra de aquellas personas que estarían realizando actividades ilícitas de explotación de recursos minerales en ambas reservas. La denuncia fue presentada el 7 de febrero y fue admitida por la Fiscalía de Cobija, Pando. La AJAM, el 6 de febrero de este año, resolvió «disponer la inmediata suspensión de toda actividad minera en 13 áreas mineras identificadas, que no cuenten con derecho minero».

– Binomio: intercultural dice que Andrónico es el acompañante «ideal” de Arce para las elecciones

El dirigente “arcista” de los Interculturales, Vidal Gómez, sostuvo este lunes que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es el acompañante “ideal” de Luis Arce para las elecciones de este año, aunque remarcó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) elegirá a su binomio en un congreso fijado para abril. “El ampliado de El Alto ha definido primero marcar la unidad, y para nosotros la unidad es de un binomio que continúe con la industrialización, pero con un joven, para nosotros el binomio sobre el que hay que trabajar es Arce junto al compañero Andrónico”, declaró el dirigente de los Interculturales. Gómez aseguró que el MAS está trabajando en un “equipo político». «No nos vamos a adelantar porque somos respetuosos, pero Andrónico y nuestras bases saben que la unidad es el camino para garantizar un gobierno de izquierda”, apuntó.

– Más de 70 personas murieron en carreteras del país en lo que va del feriado carnavalero

En lo que va del fin de semana largo de Carnaval, en Bolivia murieron al menos 72 personas en carreteras del país en diferentes accidentes que enlutan a regiones como Tarija y Potosí, en esta última región se concentran la mayoría de las muertes y la Gobernación ya declaró un duelo departamental ante la escalada de víctimas fatales. El primero de estos episodios se dio la mañana del sábado, en el municipio potosino de Uyuni, cuando dos flotas impactaron de manera frontal, dejando un saldo de 37 muertos, entre los que no solo se encontraban bolivianos, sino también ciudadanos de nacionalidad peruana. Según el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, las pesquisas arrojan que el conductor de uno de los buses estaba en estado de ebriedad, conducía con exceso de velocidad e invadió el carril, lo que derivó en una tragedia.

– Violencia en los últimos 3 días: Un presunto feminicidio, un infanticidio, dos policías apuñalados y un asesinato

Un caso de infanticidio se registró en Warnes. Una mujer de 28 años fue hallada muerta en un río de La Paz. Asesinan a un hombre de 27 años con arma de fuego. Dos policías son apuñalados en Caranavi, son los hechos de sangre que se registraron en las últimas horas durante el Carnaval. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se inició la investigación de un caso de infanticidio ocurrido en la zona de Valle Sánchez en el municipio de Warnes, Santa Cruz. Una niña de dos años presumiblemente fue golpeada por su padrastro Iver S.V. de 19 años. El presunto autor se abstuvo a declarar, por lo que la fiscalía dispuso su aprehensión para ser imputado. “La causa de la muerte fue por edema cerebral, traumatismo encéfalo craneano y politraumatismo, además el cuerpo presentaba mordeduras”, dijo Zeballos.

– Destruyen pista clandestina y laboratorios de sustancias controladas en Chapare

En las últimas horas se conoció acerca del trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que destruyó una pista clandestina y laboratorios de cocaína en los municipios de Villa Tunari y Entre Ríos, del departamento de Cochabamba. “¡No nos detenemos en la lucha contra el narcotráfico ni en Carnaval! Se informa a la población de la destrucción de un megalaboratorio de cocaína, una pista clandestina y tres campamentos de ‘seguridad’ en Villa Tunari, (en el) sindicato ‘Las Cocas’”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo mediante sus redes sociales. Por otra parte, se conoció sobre la destrucción de otro laboratorio de elaboración de cocaína en el municipio de Entre Ríos en el sindicato «Playa Alta». “Demostramos que nuestra gestión en la lucha contra este ilícito es la mejor de la historia”, aseveró.