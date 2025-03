Reyes Villa afirma que si es presidente inyectará a la economía nacional $us 10 mil millones sin acudir a créditos

El alcalde cochabambino anuncia que pondrá orden en el país y levantará la subvención de los carburantes de manera gradual”

Boris Bueno Camacho / La Paz

El precandidato presidencial de Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB-Súmate), Manfred Reyes Villa, sostiene que, si es elegido presidente del Estado en agosto venidero, no acudirá a créditos externos para estabilizar la economía nacional; sino que, en cuanto asuma, inyectará 10.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos de litio sin la necesidad de prestarse dinero de organismos internacionales, ni de algunos países amigos de Bolivia.

En tal sentido, señala que el endeudamiento del país es la vía menos inteligente que se pueda tomar en este momento para salir de la crisis, tal cual anunciaron otros precandidatos presidenciales; sino se deben buscar otras vías alternas para no comprometer aún más la estabilidad financiera del país que permitan devolver la certidumbre a la población boliviana en función a un modelo económico diametralmente opuesto al actual.

“Vamos a traer 10 mil millones de dólares sin necesidad de prestarnos, vamos a hacer una emisión adelantada de bonos de litio para poder traer (ese monto), ya tenemos compromisos importantes hacia afuera, para poder estabilizar económicamente al país y tomar medidas importantes para el crecimiento económico y la diversificación económica, porque por más que traigas $us 100 mil millones y no tomas medidas importantes no van a haber recursos que te alcancen “, refiere.

Asimismo, el alcalde de Cochabamba desestima que los créditos internacionales que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sean la solución para la falta de dólares y la escasez de combustible, debido a que solamente ahondarán la deuda del país; más bien se debe apelar a medidas como la liberación de las importaciones de diésel y gasolina, así como la agilización de los trámites de importación de estos líquidos.

“No hay dólares, el gobierno espera la aprobación de créditos, no se aprueban los créditos, seguimos acudiendo al expediente fácil de endeudar al país con más y más créditos, se ofrece al país un montón de recursos económicos en base a créditos, ya estamos en un 85 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) en nivel de endeudamiento; el gobierno ha admitido que no tiene los dólares, en otras palabras, el gobierno ha admitido que este modelo es un fracaso”, señala el político.

Reyes VIlla asevera que la causa de los problemas que atraviesa el país es el fracaso del modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS) y su ‘demagógico’ proceso de nacionalización que lo único que hizo fue ahuyentar las inversiones en el país, que provocaron una contracción de la economía nacional con los consiguientes efectos que se hacen palpables en la actualidad debido a la aguda crisis que se cierne sobre todos los estamentos de la sociedad, incluso con el riesgo latente a la seguridad alimentaria.

“El problema de fondo es que no hay dólares para comprar el diésel, lo alertamos hace tiempo porque veíamos que se iba a profundizar la crisis de la falta de hidrocarburos, realmente ese es el Estado gigante que ha empobrecido a las familias bolivianas, la demagógica nacionalización de los hidrocarburos ha llevado a la falta de inversiones, ha ahuyentado las inversiones, el modelo económico ha fracasado y, lamentablemente, es la familia boliviana la que está sufriendo”, puntualiza.

El burgomaestre ratifica que, después de haber visitado varios países para analizar opciones para la economía del país, puede importar los carburantes al país a precios muy asequibles; empero, la condición de los países proveedoras es que en el país exista un gobierno serio con fuerte respaldo popular, que garantice que las políticas públicas serán planificadas a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, porque no hay gestión y se improvisan las medidas, por ello, el fracaso de estas.

“La situación es crítica en el país por la falta de planificación la improvisación es lo peor, no hemos planificado, no se ha hecho gestión y lo que el país necesita hoy, tanto un presidente, un gobernador o un alcalde es hacer gestión; por eso, puedo traer combustibles por debajo de los Bs 11 anulando la cadena intermediaria que es donde ganan enormemente, incluso con corrupción de por medio, hemos hablado con las refinerías para traer el combustible a mucho menos de los Bs 11”, asegura.

En cuanto a la subvención actual, el político asevera que tras una lectura de las declaraciones de las autoridades de Hidrocarburos, todo apunta a que la subvención será levantada; empero, si el actual gobierno no lo hace, una vez que asuma la presidencia si es favorecido con el voto popular, tomarla la determinación inmediata de un levantamiento paulatino del subsidio de los combustibles como parte de su estrategia para la normalización de la economía del país.